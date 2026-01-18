F1, Helmut Marko: “Nel 2026 ho paura che i distacchi aumenteranno in modo esponenziale”

Prosegue il countdown in vista del prossimo Mondiale di Formula Uno, che scatterà ufficialmente nel weekend del 6-8 marzo in Australia segnando l’inizio di un nuovo ciclo regolamentare. C’è grande attesa per capire quali saranno i valori in campo dopo una delle rivoluzioni tecniche più massicce degli ultimi decenni, che rischia di stravolgere le gerarchie e di ampliare i distacchi tra le varie macchine.

“Nel 2025 tutti i team sono stati più vicini che mai. C’erano gare in cui venti monoposto erano in 7 decimi di secondo. Credo che il gap nel 2026 si aprirà in modo significativo. I regolamenti sono quello che sono, ma bisogna dare loro un’occasione. Tuttavia, ho paura davvero che i distacchi tra le monoposto aumenteranno in modo esponenziale. E bisogna considerare che abbiamo il motore termico, la batteria e il software“, ha detto Helmut Marko ai microfoni di ORF.

L’ex super consulente Red Bull ha poi aggiunto: “Sono tutti fattori da considerare così come le nuove benzine sostenibili. Spero non ci siano differenze tali da replicare quelle del 2014, quando Mercedes si mise tutti dietro, peraltro avendo un margine enorme. Ma da quello che stiamo sentendo, Mercedes sembra che sia molto più avanti degli altri nello sviluppo del motore. Credo che a causa dei grandi cambiamenti regolamentari, le monoposto si allontaneranno tra loro. Il tutto a causa del telaio con ali flessibili e tutte quelle cose, e soprattutto le performance delle batterie. Anche quelle saranno cruciali“.

“Ci saranno tante cose da mettere insieme per i team e credo che i distacchi tra le monoposto possano essere di alcuni secondi, in alcuni casi. Se questo scenario dovesse presentarsi realmente, la FIA reagirà di conseguenza. Ma, come ho detto, non è possibile modificare le norme sui motori da un giorno all’altro, perché occorrono almeno 12 mesi di tempo“, il commento dell’82enne austriaco.