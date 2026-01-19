Quando viene presentata la Ferrari F1 2026? Già noto il nome della nuova macchina

La prossima stagione di Formula Uno è ormai alle porte ed in questo periodo si susseguono le varie presentazioni delle livree in attesa dei test invernali, quando le macchine scenderanno finalmente in pista consentendo ai team di raccogliere dati fondamentali in vista della tappa inaugurale del Mondiale 2026, prevista in Australia nel weekend del 6-8 marzo.

La Ferrari toglierà i veli alla nuova vettura nella giornata di venerdì 23 gennaio, facendo vedere a tifosi e appassionati la livrea della SF-26. Sarà proprio questo il nome della Rossa che prenderà parte al campionato di Formula Uno nel 2026, con al volante la confermata coppia di piloti composta dal veterano britannico sette volte campione iridato Lewis Hamilton e dal monegasco Charles Leclerc.

La macchina verrà presentata (in forma digitale, tramite i canali ufficiali della Scuderia) a Maranello, ma subito dopo l’unveiling andrà in scena lo shakedown con il primo filming day della Ferrari sulla pista di casa a Fiorano. Nei prossimi giorni verranno comunicati gli orari esatti dell’evento, ma a questo punto il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli.