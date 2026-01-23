Ferrari presenta la monoposto per il Mondiale F1: svelata la SF-26, regolamento rivoluzionato. Primo rombo per Hamilton

Oggi è stata presentata la Ferrari SF-26, la monoposto con cui il Cavallino Rampante affronterà il Mondiale F1 2026: la stagione, che si aprirà settimana prossima con i primi Test a porte chiuse in quel di Barcellona, sarà caratterizzata da un nuovo regolamento tecnico che potrebbe rimescolare le carte in tavola. La Scuderia italiana avrà fatto correttamente i compiti a casa e avrà costruito una vettura in grado di battagliare per la conquista del titolo iridato?

La livrea è di colore rosso (si è tornati alla vernice lucida dopo sette anni di opaco, la tonalità è molto più accesa), ma emerge in maniera importante il bianco nella parte posteriore e nella zona dell’abitacolo, dando un contrasto cromatico netto alla vettura. Il telaio ha abbandonato l’effetto suolo e l’approccio aerodinamico è differente, con una particolare attenzione alla riduzione del peso e a una maggiore efficienza complessiva.

La power unit è stata rivoluzionata con l’eliminazione della MGU-H e il potenzialmente fino a 340 kW della MGU-K, in modo da rafforzare la componente elettrica, tanto da richiedere un’integrazione ancora più rilevante tra la stessa power unit e il telaio. Subito dopo la presentazione, Lewis Hamilton è salito a bordo della nuova Ferrari e l’ha portata in pista a Fiorano. Lo stesso britannico ha dichiarato: “Il 2026 rappresenta una sfida enorme per tutti, è probabilmente il cambiamento regolamentare più grande che abbia vissuto nel corso della mia carriera. Quando si entra in una nuova era come questa tutto ruota attorno allo sviluppo, alla capacità di crescere come squadra e di farlo nella stessa direzione“.

Il sette volte Campione del Mondo ha proseguito: “Da pilota è stata una sfida particolarmente intrigante poter esser coinvolto fin dall’inizio nel processo di sviluppo di una vettura così diversa, lavorando con gli ingegneri per definire una direzione condivisa. Sarà un anno estremamente importante sotto il profilo tecnico, in cui il ruolo del pilota sarà centrale nella gestione dell’energia, dei nuovi sistemi e nel contribuire alla comprensione della macchina. È una sfida che affrontiamo insieme, da squadra, potendo contare anche sul supporto straordinario dei tifosi, che significa tantissimo per tutti noi“.

Charles Leclerc ha fatto un punto della situazione: “Le regole 2026 richiedono una preparazione ancora più approfondita, soprattutto a noi piloti. Ci sono molti sistemi nuovi da comprendere e sfruttare al meglio, e per questo abbiamo lavorato molto fin dalle fasi iniziali dello sviluppo del progetto. Nei miei anni con la Ferrari abbiamo già vissuto insieme importanti cambiamenti regolamentari: sappiamo quanto la sfida sia complessa, ma stiamo lavorando con grande motivazione per arrivare in pista il più preparati possibile. La gestione dell’energia e della power unit sarà uno degli aspetti più significativi, una sfida stimolante che richiederà da parte di noi piloti un processo di adattamento rapido, che faccia leva inizialmente più sull’istinto e poi su un uso sempre maggiore di dati precisi. Il supporto dei tifosi in questa stagione sarà particolarmente: è ciò che rende Ferrari così speciale e ci spinge a dare sempre il massimo“.

Il team principal Frederic Vasseur non si è nascosto: “Questa vettura è il risultato di un grande lavoro di squadra e segna l’inizio di un percorso completamente nuovo, costruito attorno a regolamenti diversi che pongono tutti di fronte a una sfida estremamente stimolante. Il team è allineato e più unito che mai in vista della stagione che ci attende. Dalla settimana prossima a Barcellona cominceremo il lavoro di comprensione e validazione della vettura. In questa prima fase la priorità sarà imparare quanto più possibile e iniziare a costruire basi solide sulle quali il lavoro in vista dell’inizio della stagione“.

VIDEO PRESENTAZIONE FERRARI SF-26