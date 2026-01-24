Equitazione: sempre Charlotte Fry nel dressage. Nuova doppietta ad Amsterdam

Il talento infinito di Charlotte Fry va ancora una volta a referto. La britannica si prende un’altra doppietta nella FEI Dressage World Cup 2025-2026. Qualche settimana fa a Londra, ora ad Amsterdam.

L’amazzone classe 1996 ha vinto ieri nel Grand Prix e oggi nel Freestyle, in sella al suo Glamourdale. Oggi la ripresa vincente da 89.305 % ha annichilito tutta la concorrenza. Podio identico a 24 ore fa: seconda posizione per la tedesca Isabell Werth (87.580 % – su Wendy de Fontaine) e terzo gradino per l’altra britannica Becky Moody (85.310 % – Jagerbomb).

Rimangono fuori dal podio interpreti del calibro dello svedese Patrik Kittel, quarto, della terza rappresentante del Regno Unito Charlotte Dujardin, sesta, e la belga Larissa Pauluis, settima; in un concorso da 15 partecipanti senza alcun italiano al via.

La classifica della FEI Dressage World Cup 2025-2026 (Western European League), con Charlotte Fry già qualificata alle Finals di Forth Worth (8-12 Aprile, USA), vede al momento in testa il tedesco Raphael Netz con 59 punti.

Domani invece, sempre ad Amsterdam, cambio di scena: dal dressage si passerà al salto ostacoli per una nuova tappa della FEI Jumping World Cup 2025-2026. Italia sul campo di gara con Piergiorgio Bucci.