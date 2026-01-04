Dove vedere in tv la Superlega di volley 2026 oggi: orari partite 4 gennaio, programma, streaming

La 14ª giornata di Superlega accompagna il campionato dentro il nuovo anno senza rallentamenti, proponendo tutte le sfide di domenica 4 gennaio in un contesto reso ancora più complesso dalla vicinanza con i quarti di finale di Coppa Italia. Il calendario fitto obbliga le squadre a un delicato esercizio di equilibrio tra recupero fisico, rotazioni e lucidità tattica, mentre la classifica continua a restare corta sia in alto sia nella zona calda.

Il piatto forte del pomeriggio è senza dubbio Sir Susa Scai Perugia – Allianz Milano, in programma al PalaBarton Energy. Gli umbri arrivano all’appuntamento forti di una settimana estremamente positiva, culminata con la vittoria di prestigio contro Civitanova in Coppa Italia, che ha rafforzato certezze e consapevolezza. La squadra di Lorenzetti sta dimostrando una notevole maturità nella gestione delle partite, alternando ritmo, pressione al servizio e una fase break sempre più efficace. Milano, invece, è chiamata a una reazione immediata dopo il netto ko subito a Verona nei quarti: l’obiettivo è restare agganciata al gruppo di testa, evitando di perdere contatto in una fase in cui ogni punto pesa doppio. A Piacenza va in scena Gas Sales Bluenergy – Cuneo, confronto che mette di fronte due squadre in cerca di risposte. I biancorossi sono reduci da una doppia battuta d’arresto tra campionato e Coppa Italia e hanno bisogno di ritrovare continuità per non scivolare fuori dalla zona nobile della classifica. Il potenziale offensivo resta elevato, ma servirà maggiore equilibrio complessivo. Cuneo, dal canto suo, affronta una trasferta complicata in un momento delicato della stagione, con la necessità di ritrovare solidità e fiducia per provare a rimettere in moto la corsa salvezza.

Molto interessante anche Sonepar Padova – Valsa Group Modena, sfida che può incidere in maniera significativa sugli equilibri della parte centrale della graduatoria. I veneti cercano punti preziosi davanti al proprio pubblico per dare continuità a un rendimento finora altalenante, mentre Modena è chiamata a dimostrare di aver metabolizzato l’eliminazione in Coppa Italia. I gialloblù hanno costruito la loro posizione grazie alla regolarità e alla capacità di capitalizzare i momenti favorevoli, ma Padova resta un campo storicamente insidioso. In ottica salvezza, riflettori puntati su Yuasa Battery Grottazzolina – Cisterna Volley, uno scontro diretto dal peso specifico enorme. Entrambe arrivano da settimane difficili e sanno che questa è una di quelle partite in cui il valore dei punti va oltre la semplice classifica. In gare di questo tipo contano soprattutto nervi saldi, gestione degli errori e capacità di restare dentro la partita anche nei passaggi più complicati.

A chiudere il programma domenicale è Vero Volley Monza – Rana Verona, confronto che oppone due squadre in momenti diversi. Monza cerca continuità e risposte dopo un periodo altalenante e l’uscita dalla Coppa Italia, mentre Verona arriva con grande fiducia dopo il successo netto su Milano nei quarti. I veneti stanno confermando solidità, organizzazione e una notevole capacità di colpire nei momenti chiave, qualità che li rendono un avversario scomodo su qualsiasi campo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide della 14ma giornata della Superlega maschile.

CALENDARIO SUPERLEGA MASCHILE VOLLEY OGGI

Domenica 4 gennaio

Ore 16.00 – Sir Susa Scai Perugia vs Allianz Milano – Diretta streaming su DAZN e VBTV

Ore 17.00 – Gas Sales Bluenergy Piacenza vs MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Diretta streaming su DAZN e VBTV

Ore 17.00 – Sonepar Padova vs Valsa Group Modena – Diretta streaming su VBTV

Ore 18.00 – Yuasa Battery Grottazzolina vs Cisterna Volley – Diretta streaming su VBTV

Ore 18.00 – Vero Volley Monza vs Rana Verona – Diretta streaming su VBTV