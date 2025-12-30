Volley, Perugia vince il braccio di ferro con Civitanova. Verona e Piacenza promosse in Coppa Italia

Le teste di serie non hanno deluso le aspettative negli ultimi quarti di finale della Coppa Italia 2026 di volley maschile, meritandosi così la qualificazione alla Final Four che andrà in scena a Bologna nel weekend del 7-8 febbraio. L’attesa era tutta per il big match tra Perugia e Civitanova: i Block Devils si sono imposti per 3-1 (25-17; 22-25; 25-22; 25-16), riuscendo a rimettersi in moto dopo aver perso il secondo set e superando la Lube, che era data in ottima forma dopo aver infilato dei risultati positivi in campionato.

A trascinare i Campioni del Mondo, sempre diretti brillantemente da Simone Giannelli, sono stati soprattutto l’opposto Wassim Ben Tara (18 punti) e gli schiacciatori Oleh Plotnytskyi (15) e Kamil Semeniuk (14), brillanti anche i centrali Agustin Loser (9, 3 muri) e Sebastian Solé (8, 2 muri). Ai cucinieri non sono bastati Aleksandar Nikolov (16 punti), Mattia Bottolo (14) ed Eric Loeppky (12).

In semifinale, Perugia affronterà Verona, dopo che gli scaligeri hanno regolato Milano per 3-0 (25-19; 25-18; 29-27). L’attuale terza forza della Superlega ha dovuto faticare soltanto nel terzo parziale, imponendosi ai vantaggi sotto i colpi del fuoriclasse Noumory Keita (17 punti, 3 ace) e dello scatenato opposto Darlan Souza (16 punti, 6 ace), da annotare anche le prove di Lorenzo Cortesia (7) e Marco Vitelli (6) contro il sestetto guidato da Veikka Lindqvist (12), Francesco Recine (11) e Ferre Reggers (7).

Piacenza ha invece dettato legge nel derby con Modena per 3-1 (25-18; 25-22; 21-25; 25-14) e si è così guadagnata la semifinale contro Trento. Prestazione impattante di Efe Mandiraci (21 punti), Alessandro Bovolenta (15), José Miguel Gutierrez (14) e Francesco Comparoni (13 punti, 7 muri!). Tra le fila dei Canarini i migliori sono stati Paul Buchegger (13), Arthur Bento (10) e Giovanni Sanguinetti (11).