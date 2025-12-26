Volley, Civitanova spedisce Piacenza nella crisi: Nikolov e Bottolo pimpanti. Bovolenta macina punti, ma non basta

Civitanova ha sconfitto Piacenza per 3-1 (25-21; 28-26; 18-25; 25-21) nel big match della tredicesima giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. La Lube ha infilato la terza vittoria consecutiva ed è definitivamente uscita dalla crisi, mentre i Lupi sono incappati nel terzo ko di fila e stanno vivendo il momento più complicato della loro stagione.

I cucinieri hanno operato il sorpasso ai danni degli emiliani e si sono issati al quinto posto con 25 punti all’attivo (+2 nei confronti dei biancorossi), gli stessi di Modena (attesa stasera da Cuneo). La formazione marchigiana prosegue l’inseguimento da lontano alla vetta, dove al momento staziona Verona con 31 punti, in attesa della replica di Trento e Perugia.

I padroni di casa sono stati bravi a operare il solco risolutore nella parte centrale del primo parziale, mentre nel secondo hanno rimontato da 15-19 e hanno annullato due set-point ai rivali sul 22-24 prima di ribaltare la situazione ai vantaggi. Gli ospiti hanno reagito nella terza frazione e hanno dato vita a una bel braccio di ferro nel quarto set, ma sull’11-11 è arrivato il cambio di ritmo di Civitanova, capace di fare la differenza e di involarsi verso il successo davanti al pubblico dell’Eurosuole Forum.

Prestazione di grande impatto da parte degli attaccanti Aleksandar Nikolov (21 punti), Mattia Bottolo (13 punti, 4 ace) ed Eric Loeppky (16), in doppia cifra anche il centrale Giovanni Gargiulo (11 punti, 4 ace) sotto la regia di Mattia Boninfante. A Piacenza non è bastato il brillantissimo bomber Alessandro Bovolenta (26 punti), da annotare anche i 16 punti di José Miguel Gutierrez.