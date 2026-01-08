Pallanuoto, Europei 2026: i possibili incroci di tabellone per il Settebello tra seconda fase e semifinali

Format rinnovato rispetto al passato agli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, manifestazione prevista da sabato 10 a domenica 25 gennaio a Belgrado, in Serbia. Le sedici squadre qualificate sono state suddivise in quattro gironi da quattro.

Nella prima fase il Settebello è stato inserito nel Girone D e sfiderà la Turchia, la Slovacchia e la Romania: le prime tre di ogni raggruppamento avanzeranno alla seconda fase, dove il raggruppamento dell’Italia è accoppiato al Girone B, con Slovenia, Grecia, Croazia e Georgia.

Nella seconda fase le dodici qualificate formeranno due gruppi da sei squadre, e ciascuna compagine giocherà contro le tre dell’altro girone non affrontate nella prima fase: verosimilmente l’Italia sfiderà Grecia, Croazia e Georgia, giocandosi l’ingresso in zona medaglie con ellenici e croati.

Le prime due classificate di ciascun girone, infatti, andranno a disputare semifinali e finali, incrociandosi con le prime due dell’altro raggruppamento da sei: papabili per la zona medaglie saranno Serbia e Spagna, inserite nel Gruppo C nella prima fase, e Montenegro ed Ungheria, sorteggiate nel Gruppo A.