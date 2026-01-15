Dove vedere in tv il biathlon oggi, Staffetta maschile Ruhpolding 2026: orario, programma, startlist, streaming

Oggi, giovedì 15 gennaio, va in scena la seconda giornata di gara della quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. A Ruhpolding (Germania), storica tappa tedesca del circuito, è in programma la staffetta maschile, con partenza fissata alle ore 14:30.

Messa in archivio la splendida prova a squadre di ieri, in cui l’Italia è giunta seconda e vicinissima alla vittoria, sarà la volta degli uomini competere in staffetta. Formazione del Bel Paese che però non potrà contare sul proprio asso, Tommaso Giacomel, leader della classifica generale del massimo circuito.

Colui che detiene il pettorale giallo non sarà al via, di comune accordo con lo staff tecnico, per tirare un po’ il fiato e prepararsi al meglio alle gare individuali di questo appuntamento. Tenuto conto dell’assenza tra le fila norvegesi di Johan-Olav Botn, Giacomel vuole sfruttare l’occasione e accumulare ulteriore vantaggio su di lui. Per questo, nel quartetto tricolore ci saranno Patrick Braunhofer, Luka Hofer, Elia Zeni e l’esordio stagionale di Nicola Romanin.

La staffetta maschile di Ruhpolding (Germania), gara valida per la quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026, sarà trasmessa quest’oggi dalle 14:30 solo in diretta streaming da Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN e da Eurovision Sport. Non è prevista la copertura televisiva. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova.

DOVE VEDERE IL BIATHLON IN TV OGGI

Giovedì 15 gennaio

Ore 14.30: staffetta 4×7.5 km maschile a Ruhpolding (Germania)

PROGRAMMA STAFFETTA FEMMINILE RUHPOLDING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN ed Eurovision Sport, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST STAFFETTA MASCHILE RUHPOLDING

1 NOR – NORWAY 1

1-1 r DALE-SKJEVDAL Johannes

1-2 g LAEGREID Sturla Holm

1-3 y ULDAL Martin

1-4 b CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad

2 FRA – FRANCE

2-1 r CLAUDE Fabien

2-2 g JACQUELIN Emilien

2-3 y FILLON MAILLET Quentin

2-4 b PERROT Eric

3 SWE – SWEDEN

3-1 r BRANDT Viktor

3-2 g NELIN Jesper

3-3 y PONSILUOMA Martin

3-4 b SAMUELSSON Sebastian

4 GER – GERMANY 2

4-1 r STRELOW Justus

4-2 g RIETHMUELLER Danilo

4-3 y ZOBEL David

4-4 b NAWRATH Philipp

5 USA – UNITED STATES

5-1 r DOHERTY Sean

5-2 g GERMAIN Maxime

5-3 y SCHOMMER Paul

5-4 b WRIGHT Campbell

6 ITA – ITALY

6-1 r BRAUNHOFER Patrick

6-2 g HOFER Lukas

6-3 y ZENI Elia

6-4 b ROMANIN Nicola

7 CZE – CZECHIA 3

7-1 r MIKYSKA Tomas

7-2 g MARECEK Jonas

7-3 y HORNIG Vitezslav

7-4 b KRCMAR Michal

8 EST – ESTONIA

8-1 r ZAHKNA Rene

8-2 g SIIMER Kristo

8-3 y KEHVA Mark-Markos

8-4 b KULBIN Jakob

9 UKR – UKRAINE

9-1 r LESIUK Taras

9-2 g MANDZYN Vitalii

9-3 y BORKOVSKYI Bohdan

9-4 b PIDRUCHNYI Dmytro

10 SUI – SWITZERLAND 4

10-1 r STALDER Sebastian

10-2 g HARTWEG Niklas

10-3 y FINELLO Jeremy

10-4 b BURKHALTER Joscha

11 SLO – SLOVENIA

11-1 r DOVZAN Miha

11-2 g VIDMAR Anton

11-3 y REPNIK Matic

11-4 b PLANKO Lovro

12 FIN – FINLAND

12-1 r HIIDENSALO Olli

12-2 g KLEMETTINEN Jimi

12-3 y INVENIUS Otto

12-4 b SEPPALA Tero

13 POL – POLAND 5

13-1 r GUNKA Jan

13-2 g GALICA Grzegorz

13-3 y BADACZ Konrad

13-4 b SUCHODOLSKI Fabian

14 CAN – CANADA

14-1 r RUNNALLS Adam

14-2 g PLETZ Logan

14-3 y FLEMING Jasper

14-4 b CONNELLY Zachary

15 KAZ – KAZAKHSTAN

15-1 r KIREYEV Vladislav

15-2 g MUKHIN Alexandr

15-3 y BAUER Kirill

15-4 b KURALES Vadim

16 ROU – ROMANIA 6

16-1 r SHAMAEV Dmitrii

16-2 g BUTA George

16-3 y COLTEA George

16-4 b FLORE Raul

17 BEL – BELGIUM

17-1 r LANGER Thierry

17-2 g PARMANTIER Sam

17-3 y BEAUVAIS Cesar

17-4 b CLAUDE Florent

18 LTU – LITHUANIA

18-1 r CIGAK Nikita

18-2 g STROLIA Vytautas

18-3 y FOMIN Maksim

18-4 b DINDA Darius

19 BUL – BULGARIA 7

19-1 r TODEV Blagoy

19-2 g ILIEV Vladimir

19-3 y VASILEV Konstantin

19-4 b ZASHEV Vasil

20 AUT – AUSTRIA

20-1 r UNTERWEGER Dominic

20-2 g EDER Simon

20-3 y HASLINGER Lukas

20-4 b KOMATZ David

21 LAT – LATVIA

21-1 r RASTORGUJEVS Andrejs

21-2 g BIRKENTALS Renars

21-3 y PATRIJUKS Aleksandrs

21-4 b MISE Edgars

22 MDA – MOLDOVA 8

22-1 r MAGAZEEV Pavel

22-2 g MAKAROV Maksim

22-3 y USOV Mihail

22-4 b USOV Andrei