Dove vedere in tv Giada d’Antonio oggi, gigante Nor-Am Tremblant 2026: orario, n. di pettorale, tv

Saranno cinque le azzurre al via della prima manche del gigante femminile di Tremblant (Canada), valido per la Nor-Am Cup 2025-2026 di sci alpino: oggi, martedì 6 gennaio, l’azione scatterà alle ore 15.00 italiane, e saranno 83 le atlete in gara.

Non sono stati comunicati gli intervalli di partenza, definiti soltanto come “irregolari“, quindi non sono calcolabili gli orari precisi di partenza di ciascuna atleta. Nella prima manche Giada D’Antonio partirà con il pettorale numero 17, mentre Anna Trocker scatterà col 4, Francesca Fanti col 20, Giorgia Collomb col 31 e Cecilia Pizzinato col 35.

La seconda manche, invece, scatterà alle ore 18.00 italiane: in Nor-Am Cup la seconda run sarà aperta alle migliori 60 atlete della prima discesa. Si inizierà con l’inversione delle migliori 30, poi partiranno le atlete dalla 31ma alla 60ma posizione.

Per il gigante femminile di Tremblant (Canada), valido per la Nor-Am Cup 2025-2026 di sci alpino, la diretta tv non sarà assicurata e la diretta streaming non sarà disponibile, ma la diretta live testuale sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO NOR-AM CUP SCI ALPINO 2025-2026

Martedì 6 gennaio – Tremblant (Canada)

15.00 Prima manche gigante femminile

18.00 Seconda manche gigante femminile

PROGRAMMA NOR-AM SCI ALPINO 2025-2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Diretta Live testuale: OA Sport.

A CHE ORA PARTE GIADA D’ANTONIO?

STARTLIST NOR-AM CUP SCI ALPINO 2025-2026

1 LAMONTAGNE Justine CAN

2 FORGET Arianne CAN

3 JELINKOVA Adriana CZE

4 TROCKER Anna ITA

5 MORITZ Kjersti USA

6 GRITSCH Franziska AUT

7 BENNETT Sarah CAN

8 KEANE Kaitlin USA

9 GROSDIDIER Tatum USA

10 HUNT Mia USA

11 GIESBRECHT Kendra CAN

12 ZAYTSEVA Viktoria USA

13 GROSDIDIER Logan USA

14 DEHART Paige USA

15 ROUNTREE WILLIAMS Nicola USA

16 SMART Eleri CAN

17 D’ANTONIO Giada ITA

18 LAFRENIERE Kaila CAN

19 MARTIN Estelle CAN

20 FANTI Francesca ITA

21 ROWEKAMP Katie USA

22 KAISERMAN Madison USA

23 MAY Beatrice USA

24 GRAY Zoe CAN

25 BROWNLIE Alexa CAN

26 KLOMHAUS Storm USA

27 PALLA Victoria GBR

28 ST PIERRE Simone CAN

29 WARDLE Galena USA

30 CREIGHTON Elisabeth CAN

31 COLLOMB Giorgia ITA

32 JACOBSEN Christina NOR

33 BOIES Charlotte CAN

34 RESNICK Emma USA

35 PIZZINATO Cecilia ITA

36 LYNCH Erica USA

37 BOURGEOIS Amelie CAN

38 SEWELL Lily CAN

39 REID Isabel USA

40 ANDERSON Ashley USA

41 LAMBERT Lea CAN

42 AUDET Laeticia Odile CAN

43 DESROSIERS Arielle CAN

44 TURNER Vivian USA

45 BRUCE Tianna USA

46 DOUGLAS Maizy USA

47 SMITH Ruby USA

48 SIMARD Samuelle CAN

49 BUCHHEISTER Stella USA

50 JENSEN Hannah CAN

51 NODDER Alexandra CAN

52 AUBUT LAURIN Leanne CAN

53 WALL Gabby CAN

54 MAXSON Maya USA

55 PHILLIPS Devon USA

56 NEEVES Hannah USA

57 RENICK Mari USA

58 SOMMEROVA Elese CZE

59 GUAY Dyllan USA

60 WIESER Aura USA

61 ROBINSON Marie Penelope CAN

62 WUNSCH Mikayla CAN

63 ANDERSON Ava USA

64 BROWN Brooke USA

65 WAYLAND Lauren CAN

66 FELICIELLO Elsa CAN

67 CLUTE Regan USA

68 GILBERT Lola CAN

69 SKYTTA Sophie USA

70 GOFORTH Caley USA

71 TIVILUK Rachel CAN

72 LEVESQUE Olivia CAN

73 ATTALLA Amy CAN

74 HOUDE Charlie CAN

75 LEGAULT Juliette CAN

76 MIKELL Sara Jane USA

77 HOULE Alexandra CAN

78 BROOKS Noemie CAN

79 DECARY Sarah CAN

80 HANNEMA Loren CAN

81 MCLELLAN Jessica CAN

82 HAWKINS Keira CAN

83 BUZDUGAN Sara ROU