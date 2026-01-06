LIVE Sci alpino, Gigante Nor-Am Tremblant 2026 in DIRETTA: tornano Giada D’Antonio e Anna Trocker

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona giornata a tutti gli amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta testuale del gigante femminile di Nor-Am a Tremblant (Canada), nel corso del quale, insieme alle loro avversarie, ci saranno anche Giada D’Antonio, azzurra di San Sebastiano al Vesuvio, e Anna Trocker, altoatesina di grandissimo talento.

Le due atlete italiane hanno rispettivamente sedici e diciassette anni e gareggeranno nella doppia manche canadese per conquistare punti FIS pesanti per migliorare i pettorali di partenza. D’Antonio ha esordito in Coppa del Mondo, nella tappa austriaca di Semmering, dove purtroppo è caduta nel corso della prima manche, mentre Trocker non è riuscita a qualificarsi di un soffio.

Entrambe hanno ancora molto da dimostrare ma sono pronte a dimostrare al mondo dello sci le rispettive qualità, sperando possano fare delle manche di assoluto livello.

Ci stiamo preparando all’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, dove entrambe le azzurrine cullano una piccola (quanto difficilissima) speranza di venire convocate. Segui la gara di slalom alpino a Nor-Am Tremblant in Diretta e in Live grazie alla cronaca testuale di OA Sport. Prima manche alle 15.00, seconda alle 18.00. Buon divertimento a tutti!