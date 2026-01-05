Coppa del Mondo sci alpino Adelboden 2026: programma, orari, tv, streaming. Gigante e slalom per gli uomini

La Coppa del Mondo di sci alpino maschile accelera l’avvicinamento alle Olimpiadi di Milano Cortina con una settimana di grandi classiche. Archiviato rapidamente lo slalom infrasettimanale di Madonna di Campiglio, sarà il momento di tuffarsi nel fine settimana dedicato ad uno dei templi del grande Circo Bianco, Adelboden. La storica Kuonisbergli ospita lo slalom gigante di sabato 10 e lo slalom speciale di domenica 11. In entrambe le giornate di gara la prima manche partirà alle 10:30, mentre la prova decisiva scatterà alle 13:30.

Il sesto appuntamento stagionale tra i pali larghi costituirà un test importante per Marco Odermatt. Lo svizzero, leader della classifica generale con ampio margine sui più diretti inseguitori, nelle ultime cinque gare disputate ha vinto una sola volta, trend che risulta per lui decisamente insolito.

In Alta Badia è tornata a brillare la stella di Marco Schwarz. L’austriaco ha dominato la scena sulla Gran Risa per poi confermare il suo eccellente stato di forma con il successo ottenuto nel SuperG di Livigno dello scorso 27 dicembre. In un quadro generale nel quale diversi atleti possono piazzare la zampata vincente non è possibile non considerare tra i papabili l’austriaco Stefan Brennsteiner, trionfatore a Copper Mountain e leader della classifica di specialità, lo svizzero Loic Meillard, vincitore in Val d’Isère in una gara con un podio tutto rossocrociato, e il duo norvegese Kristoffersen-Haugan.

In slalom speciale continua a persistere una condizione di equilibrio testimoniata in maniera efficace dai quattro vincitori diversi in altrettante gare oltre al fatto che su dodici podi totali solo McGrath, Noel e Meillard siano riusciti a bissare il piazzamento nei primi tre. Nell’ultima gara in Badia è stato proprio lo sciatore norvegese ad imporsi e ad incamerare il primo successo stagionale.

Alex Vinatzer, che sulla Gran Risa non ha certamente brillato, ha registrato un rendimento nettamente migliore in gigante e ha messo a referto diverse seconde manche da assoluto protagonista: una gara in cui sommare due prove di alto livello potrebbe proiettare l’alfiere azzurro sul podio e incentivare l’autostima in vista della competizione a cinque cerchi.

Tra i pali larghi del gigante si attende un guizzo d’autore da Luca de Aliprandini fin qui ancora lontano dai suoi migliori livelli, mentre in speciale Tommaso Sala deve consolidare la sua continuità di rendimento per abbinare ai buoni risultati la possibilità di abbassare ulteriormente il pettorale di partenza.

Come seguire le diverse gare in tv? Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai2 e RaiSport + HD in base alle esigenze della programmazione, in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+, Sky Go, NOW TV, DAZN. OA Sport proporrà la DIRETTA LIVE testuale di ogni manche o gara.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO ADELBODEN 2026



Sabato 10 gennaio

Ore 10.30 prima manche gigante maschile Adelboden

Ore 13.30 seconda manche gigante maschile Adelboden

Domenica 11 gennaio

Ore 10.30 prima manche slalom speciale maschile Adelboden

Ore 13.30 seconda manche slalom speciale maschile Adelboden

PROGRAMMA ADELBODEN 2026: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 , RaiSport + HD in chiaro (in base alle esigenze di programmazione)

Diretta streaming: RaiPlay; Eurosport 1, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport