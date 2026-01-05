Sci alpino, i convocati dell’Italia per lo slalom di Madonna di Campiglio

Il settore maschile della Coppa del Mondo 2025-2026 dello sci alpino tornerà protagonista ad una decina di giorni dal superG di Livigno del 27 dicembre, nella serata di mercoledì 7 gennaio, quando si disputerà lo slalom speciale in notturna sulla pista 3Tre di Madonna di Campiglio.

Il direttore tecnico dell’Italia, Max Carca, ha diramato l’elenco dei sei convocati per la gara sulle nevi trentine: si tratta di Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Matteo Canins, Tommaso Saccardi e Corrado Barbera, con quest’ultimo che ha vinto la selezione interna e si è aggiudicato l’ultimo pettorale a disposizione.

L’estrazione dei pettorali avverrà alle ore 18.30 di domani, martedì 6 gennaio, mentre alle ore 19.00 ci sarà la presentazione della squadra italiana. La gara di mercoledì 7 gennaio, invece, proporrà la prima manche alle ore 18.00 e la seconda run, con l’inversione dei migliori 30, alle ore 21.00.