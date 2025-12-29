Volley femminile, le migliori italiane della 17a giornata di A1. La migliore Egonu ferma Conegliano! Piomboni non si ferma

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 17ª GIORNATA DI SERIE A1

LOVETH OMORUYI: Non tradisce mai. Il salto di qualità sembra arrivato nella stagione da campionessa del mondo. A Cervia mette a terra 20 palloni, chiude col 40% in attacco, il 33% in ricezione, dove si può fare sicuramente meglio, e un ace.

NOEMI SIGNORILE: Non sempre nell’ultimo periodo era riuscita a salire in cattedra, portando a termine una direzione d’orchestra soddisfacente. Nel derby casalingo che è una sfida salvezza importantissima disputa una gara di grande spessore e innesca le sue attaccanti nel migliore dei modi.

NICOLE PIOMBONI: Pian piano, partita dopo partita, sta diventando una schiacciatrice di livello e si sa quanto l’Italia, intesa come Nazionale, abbia bisogno di una come lei. In Macerata che espugna Perugia, mette un altro mattoncino verso la salvezza, c’è lo zampino della giovane giocatrice che entra in corsa, mette a segno 15 punti in poco più di tre set, con il 44% in attacco e un 25% rivedibile in ricezione dove viene cercata a più riprese dalle rivali. Mette a segno anche tre ace.

FEDERICA SQUARCINI: Sta lentamente ritrovando la verve di qualche tempo fa e la sua prestazione contro Bergamo è maiuscola: 14 punti, il 90% in attacco, due muri e tre ace. Applausi.

STELLA NERVINI: Poteva forse mancare all’appello in una partita importante come quella di Busto Arsizio? No dicerto e allora eccola con i suoi 22 punti che contribuiscono al successo esterno di un Chieri lanciatissimo, il 66% in ricezione, il 45% in attacco, con un ace a impreziosire l’ennesima gara da incorniciare.

CATERINA BOSETTI: Per nulla appariscente, come spesso le capita ma poi vai a vedere che l’ordine nel gioco di Scandicci lo detta lei con il 52% in ricezione, tanta difesa e il 58% in attacco che alla fine le permette di chiudere il derby con 7 punti.

PAOLA EGONU: Cosa ci voleva per fermare la corsa di Conegliano nella regular season del campionato dopo 85 vittorie consecutive? Una delle migliori Egonu della storia: inarrestabile e implacabile, chiude la sua partita con 32 punti che pesano come macigni nell’economica di questa partita, un muro vincente e tantissima sostanza non solo in attacco.