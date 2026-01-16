Dove vedere in tv Cobolli-Fery, Australian Open 2026: orario, programma, streaming

Il primo italiano a scendere in campo nel tabellone principale di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis sarà Flavio Cobolli, numero 20 del seeding, che se la dovrà vedere col qualificato britannico Arthur Fery.

La sfida è stata calendarizzata per domenica 18 gennaio, aprirà il programma della John Cain Arena ed andrà in scena a partire dall’1.00 ora italiana: si tratterà di una prima volta assoluta tra i due, dato che non ci sono precedenti.

La diretta tv del match Cobolli-Fery, valido per il primo turno degli Australian Open 2026 di tennis, non sarà fruibile in chiaro, mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su discovery+, infine la Diretta Live testuale dell’incontro dell’italiano sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2026

Domenica 18 gennaio – John Cain Arena

Dall’1.00 ora italiana

Flavio Cobolli (Italia, 20)-Arthur Fery (Gran Bretagna, Q)

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: discovery+.

Diretta Live testuale: OA Sport.