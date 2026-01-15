Francesco Maestrelli si qualifica agli Australian Open: “Prima volta su cinque set, un attimo di confusione”

Francesco Maestrelli è riuscito a qualificarsi al tabellone principale degli Australian Open 2026: per la prima volta in carriera ha staccato il biglietto per il main draw di uno Slam, dopo aver mancato l’obiettivo nei nove precedenti tentativi. Il biglietto è arrivato dopo aver sconfitto il quotato serbo Dusan Lajovic in rimonta sul cemento di Melbourne e ora se la dovrà vedere con il francese Terence Atmane, in un primo turno che si preannuncia particolarmente impegnativo in terra oceanica.

Il tennista italiano ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni di Super Tennis: “È un sogno che diventa realtà. Ho sempre sognato di poter giocare questi tipi di tornei, in main draw giocherò la mia prima partita al meglio dei cinque set. Devo un po’ realizzare tutto questo ma sono veramente contento, credo di meritarmelo”.

Un passaggio sul match point contro Lajovic: “Ho avuto un attimo di confusione in testa, non sapevo che fare. Ho visto soltanto il mio team che si abbracciava, che saltava. Mi ha pervaso il cuore di felicità e di orgoglio. Ci siamo scambiati qualche bacio con la mia fidanzata, vedere gli occhi felici delle persone che sono qui con me valgono veramente tanto”.

Un pensiero speciale rivolto alla sua ragazza: “Ci sarebbero tante persone a cui dedicare questo successo, la mia fidanzata che è ancora qui con me, i miei genitori, i miei nonni che mi seguono sempre, tutta la famiglia allargata e tutte le persone che lavorano con me, anche quelle che non sono qui, perché ci alterniamo, ma svolgono un lavoro incredibile e mi vogliono bene”.