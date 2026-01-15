Quanti soldi guadagna Sinner nell’esibizione con Auger-Aliassime? L’ultimo assegno prima degli Australian Open

Dopo aver perso contro Carlos Alcaraz nell’esibizione andata in scena sabato 10 gennaio a Seoul (Corea del Sud) e dopo essere stato eliminato agli ottavi del One Point Slam sul cemento di Melbourne per mano di un amatore nella giornata di mercoledì 14 gennaio, Jannik Sinner è atteso da un ultimo test prima degli Australian Open: venerdì 16 gennaio affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime in un incontro di esibizione nell’ambito della Opening Week, un paio di giorni prima dell’inizio dello Slam in terra oceanica.

Il numero 2 del mondo se la dovrà vedere contro i numero 7 del ranking ATP, con l’obiettivo di testare la propria condizione fisica e la tenuta atletica in vista del primo grande impegno della nuova annata agonistica. I due rivali si sono affrontati sei volte sul circuito maggiore: il nordamericano ebbe la meglio nelle due sfide del 2022, mentre il fuoriclasse altoatesino ha dettato legge nei quattro scontri del 2025 (tra cui la finale del Masters 1000 di Parigi e la semifinale degli US Open).

Le esibizioni hanno anche l’obiettivo di catturare l’interesse degli appassionati, attrarre nuovi possibili tifosi e anche rimpinguare i conti correnti dei giocatori che decidono di regalare spettacolo. Ma quanti soldi guadagnerà Jannik Sinner per il confronto con Felix Auger-Aliassime? Al momento non ci sono cifre ufficiali e verosimilmente non verranno comunicate dagli organizzatori, come è già successo a Seoul (in quel caso si vociferava di due milioni di dollari).

La cifra sarà sicuramente interessante, ma non dovrebbe essere faraonica e dovrebbe rimanere al di sotto del milione. Al One Point Slam il vincitore si è assicurato un milione di dollari australiani (circa 570.000 euro). Per il primo vero impegno agonistico ufficiale bisognerà aspettare gli Australian Open: Jannik Sinner giocherà il primo turno tra domenica 18, lunedì 19 e martedì 20 gennaio.

QUANTI SOLDI GUADAGNA SINNER CONTRO AUGER-ALIASSIME

