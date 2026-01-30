Djokovic prende una pastiglia contro Sinner: di cosa si tratta

Jannik Sinner e Novak Djokovic stanno dando vita a un’infuocata semifinale degli Australian Open 2026: il tennista italiano si è imposto nel primo set (6-3), ma il serbo ha replicato di forza nella seconda frazione con il medesimo punteggio. Il terzo parziale viene giocato colpo su colpo e si superano le due ore di autentica battaglia sul cemento di Melbourne, i due avversari scambiano on serve e si è arrivati sul 4-3 in favore del fuoriclasse altoatesino dopo un ace.

Alle ore 13.28, un paio di ore dopo l’inizio dell’incontro, Novak Djokovic ha chiesto delle pastiglie per lo stomaco e ne ha ingerite un paio. Il 24 volte Campione del Mondo ha lamentato un mal di pancia accompagnato da alcune smorfie, ma ha continuato tranquillamente a giocare e a battagliare alla pari con il campione in carica sul cemento di Melbourne.

Sinner ha tenuto i due successivi turni in battuta e sul 5-4 ha accelerato perentoriamente, mettendo in difficoltà il balcanico: errore in demi-volée, lungo sul diritto al centro, rovescio di forza dell’azzurro che poi risulta impreciso sul diritto incrociato, ma alla seconda palla set costringe il rivale a un errore in lob. Break, secondo set portato a casa e 2-1 in favore del nostro portacolori.