“Nel mondo del podismo si parla spesso di gare. Molto meno spesso si parla di chi le rende

possibili.

Oggi a RUN2U ospitiamo tre organizzatori della prima ora, tre pionieri che hanno avuto il

coraggio di immaginare un circuito di 10.000 metri quando sembrava solo una scommessa.

Non parleremo solo di numeri, ma di scelte difficili, errori, identità e territorio.

Perché alcune gare durano una stagione e altre diventano una storia condivisa.

Ma cosa serve per costruire un circuito di gare da 10.000 metri che funziona davvero?

In questa puntata di RUN2U incontriamo tre organizzatori pionieri, protagonisti della nascita e

della crescita di uno dei circuiti di 10 km su strada più solidi e riconosciuti del panorama

podistico.

Parliamo di:

 come nasce un’idea condivisa tra gare diverse

 scelte tecniche e visione sportiva

 territorio, identità e volontari

 successi, difficoltà e momenti di dubbio

 perché oggi i 10.000 metri sono tornati centrali nel podismo su strada

�� Un racconto dietro le quinte, utile per runner, organizzatori, appassionati e addetti ai lavori.

�� Scrivici nei commenti:

secondo te cosa rende davvero grande una gara di 10 km?

Inoltre come sempre, proseguiremo con i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella sua rubrica

#SEMPREDICORSA; il “Dalla Pancia della Gara” con video dagli appassionati e amici del running, e

le “Scelte per voi”, oltre ai tanti highlights inviati dagli organizzatori.

Ti aspettiamo in diretta ogni mercoledì alle 20.30 con grandi nomi del panorama nazionale, e

ogni venerdì alle 21.00 con ospiti esperti, racconti di gare e curiosità.

E non dimenticare di mandare i tuoi video a sabrinarun2u@gmail.com!

Iscriviti al canale RUN2U per altre storie vere di corsa, territorio e passione.

