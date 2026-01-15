Altri video
Sprint Zone – Ospite Daniele Inzoli
Per l’appuntamento del giovedì di Sprint Zone riflettori puntati su Daniele Inzoli, uno dei talenti più interessanti dell’atletica italiana.
Il 17enne atleta milanese, specialista del salto in lungo ma anche velocista di alto livello, racconta un 2025 complesso, segnato da diversi problemi fisici che hanno limitato fortemente le sue apparizioni agonistiche, soprattutto nel lungo. Nonostante questo, Inzoli è riuscito comunque a lasciare il segno:
titolo italiano assoluto indoor con il personale di 7,93
medaglia d’argento ai Campionati Europei juniores di Tampere, conquistata da allievo
Ora lo sguardo è rivolto al futuro. Il giovane azzurro è pronto a dare il via alla nuova stagione, che coincide con la sua prima da juniores, partendo dal debutto sui 60 metri al Memorial Giovannini.
Successivamente l’attenzione tornerà sul salto in lungo, con un obiettivo chiaro e ambizioso: superare la barriera dell’eccellenza degli 8 metri. Il grande traguardo del 2026 sarà poi l’appuntamento internazionale più atteso, i World Athletics U20 Championships Eugene 2026, in programma ad agosto a Eugene, dove Inzoli punta ad arrivare al massimo della condizione.
️ Un’intervista da non perdere per conoscere meglio il percorso, le difficoltà e le ambizioni di uno dei prospetti più promettenti dell’atletica italiana.
