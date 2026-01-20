“Dan, 90 anni da numero 1” con Dan Peterson, Valerio Bianchini, Dino Meneghin e Marco Mordente
Lunedì 19 Gennaio, alle ore 21.00 un nuovo appuntamento della nuova stagione con la rubrica “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo”.
“Dan, 90 anni da numero 1” sarà il tema affrontato in questa puntata dal giornalista Dallari Lorenzo, insieme a Claudio Fantini e a grandi ospiti:
– Dan Peterson, leggendario allenatore di basket;
– Valerio Bianchini, storico coach e tra gli allenatori più vincenti del basket italiano;
– Dino Meneghin, uno dei più grandi cestisti europei di tutti i tempi;
– Marco Mordente, ex giocatore della Nazionale italiana e dirigente sportivo;
