Una puntata ricchissima di contenuti, ospiti e volley giocato quella odierna di Volley Night, il format settimanale di OA Sport TV condotto da Simona Bastiani e Luciano De Gregorio, con la presenza fissa dei talent Laura Partenio e Paolo Cozzi. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati, tra analisi, interviste esclusive e collegamenti live.

Il primo ospite è Alessandro Fanizza, palleggiatore di Cisterna Volley, protagonista della delicata lotta salvezza in SuperLega. Classe 2003, Fanizza è uno dei talenti più interessanti del volley azzurro: nel suo palmarès spiccano l’oro europeo Under 20, l’oro ai Giochi Olimpici Giovanili, gli argenti ai Mondiali Under 21 e Under 22, oltre al bronzo alle Universiadi. Dopo una stagione di crescita, sta vivendo la prima vera annata da titolare, la seconda complessiva con la maglia dei laziali.

Spazio anche al volley femminile con Francesca Scola, 24 anni, libero del CDA Volley Talmassons, impegnata nella Pool Promozione di Serie A2. Anche per lei un percorso giovanile di altissimo livello, impreziosito dall’oro mondiale Under 18 nel 2017 e dall’oro europeo Under 19 nel 2018. Talmassons ha chiuso al secondo posto il girone B e ora punta con decisione alla promozione in Serie A1.

Tra approfondimenti tecnici, racconti personali e volley giocato in diretta, Volley Night si conferma uno spazio di riferimento per chi vive e respira pallavolo a 360 gradi.

