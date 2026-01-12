Dakar 2026, Henk Lategan vince l’ottava tappa e prova a insidiare Al-Attiyah in classifica generale

Un impeccabile Henk Lategan si è aggiudicato l’ottava tappa della Dakar 2026 per quanto riguarda le auto. La “corsa più dura del mondo” oggi proponeva la frazione che portava la carovana da Wadi-Ad-Dawasir di nuovo a Wadi-Ad-Dawasir per un totale di 721 chilometri dei quali 438 di prove speciali e 238 di trasferimento.

Lo stage odierno ha visto il dominio del sudafricano Henk Lategan (Toyota Gazoo Racing W2RC) che ha condotto la classifica sin dalle prime fasi, chiudendo con il tempo complessivo di 4 ore, 20 minuti e 38 secondi con un margine di vantaggio di soli 26 secondi sullo svedese Mattias Ekstroem (Ford Racing) e 34 sullo statunitense Seth Quintero (Toyota Gazoo Racing).

Quarta posizione per il qatariota Nasser Al-Attiyah (The Dacia Sandriders) a 1:13 dalla vetta, quinta per la leggenda spagnola Carlos Sainz Sr. (Ford Racing) a 1:26, mentre in sesta troviamo un’altra leggenda del rally, ovvero il francese Sebastien Loeb (The Dacia Sandriders) a 2:59. Settima posizione per lo spagnolo Nani Roma (Ford Racing) a 3:35 da Lategan, ottava per il francese Mathieu Serradori (Century Racing Factory Team) a 4:12, quindi nona per lo statunitense Mitch Guthrie (Ford Racing) a 4:53, mentre completa la top10 l’australiano Toby Price (Toyota Gazoo Racing W2RC) a 5 minuti esatti.

In classifica generale rimane al comando Nasser Al-Attiyah con un vantaggio di 4 minuti esatti su Mattias Ekstroem, mentre Henk Lategan si porta a 6:08 in terza posizione. Quarto Nani Roma a 9:37, quindi quinto Carlos Sainz Sr. a 10:39.