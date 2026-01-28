A 18 anni corre contro le migliori al mondo, batte record regionali e veste l’azzurro.

Sofia Ferrari non è solo una promessa dell’atletica italiana: è il frutto di una passione di famiglia, di sacrifici, infortuni superati e sogni che viaggiano veloci.

Dalla BOclassic di Bolzano agli Europei Under 20, oggi la conosciamo davvero.

Benvenuti a Run2U – Puntata 3 del 2026.

Sofia Ferrari è infatti una delle giovani promesse più brillanti dell’atletica italiana.

Classe 2007, mezzofondista della Calcestruzzi Corradini Excelsior Rubiera, ha già collezionato record regionali, podi tricolori e una convocazione agli Europei Under 20.

In questa puntata di Run2U (ep. 3 – 2026) raccontiamo il suo percorso:

‍♀️ dagli inizi a sei anni con la gemella Giada

‍‍ una famiglia di atletica (nipote dell’azzurro Riccardo Aicardi)

i record nei 1500 e 3000 metri

l’esperienza in azzurro agli Europei di cross

l’8° posto alla BOclassic di Bolzano con primato regionale U20 sui 5 km su strada

Un’intervista autentica su talento, resilienza, scuola, infortuni e futuro.

Se ami l'atletica, il mezzofondo e le storie vere, questa puntata è per te.

Run2U – Puntata n. 3 / 2026

️ Ospite: Sofia Ferrari

Record, azzurro e BOclassic: Sofia Ferrari si racconta a Run2U.

La nuova promessa del mezzofondo italiano, senza filtri.

Run2U live è il format dedicato al mondo del running e dell'endurance, con interviste ai protagonisti dell'atletica italiana.

