Crampi per Alcaraz e medical time-out: non avrebbe potuto! Zverev si infuria!

Nel corso del nono gioco del terzo set della prima semifinale di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis, tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il tedesco Alexander Zverev, l’iberico, in vantaggio di due set, ha accusato un problema fisico, giocando gran parte del game praticamente da fermo.

Lo spagnolo ha iniziato a muoversi male nel corso del secondo quindici del game, è andato sotto 15-30, ma si è cavato d’impaccio dalla situazione, tenendo la battuta: al cambio di campo l’iberico ha chiesto ed ottenuto un medical timeout, che ha fatto infuriare Zverev.

Il tedesco, infatti, si è lamentato con il giudice di sedia e con il supervisor, affermando che quelli dello spagnolo fossero crampi, e che quindi l’intervento del fisioterapista per 3 minuti non fosse legittimo. Lo spagnolo è stato trattato alla gamba destra, all’altezza dell’adduttore, ed è tornato in campo.

Dopo che nel decimo e nell’undicesimo game non ci sono stati break, al nuovo cambio di campo lo spagnolo si è fatto massaggiare ancora, senza chiedere medical timeout, pratica consentita. Nel dodicesimo game Zverev è risalito dallo 0-30 e si è andati al tiebreak, che poi ha sorriso al tedesco.