Cosa si è fatto Lorenzo Musetti? La spiegazione del ritiro con Zverev

Lorenzo Musetti ha affrontato Alexander Zverev in un incontro di esibizione andato in scena sul cemento di Melbourne nell’ambito della Opening Week, utile per scaldare il motore in vista degli Australian Open, primo Slam della stagione che scatterà domenica 18 febbraio. Il numero 5 del mondo, reduce dalla finale persa contro il kazako Alexander Bublik al torneo ATP 250 di Hong kong, ha lottato per quasi ottanta minuti nel primo set contro il numero 3 del ranking ATP, inchinandosi soltanto al tie-break.

Successivamente il tennista italiano ha chiesto l’intervento del fisioterapista e ha deciso di non proseguire l’incontro a causa di un dolore all’anca, non scendendo in campo per disputare il secondo parziale e dando così appuntamento diretto agli Australian Open. Lorenzo Musetti ha puntualizzato nelle dichiarazioni rilasciate al termine del match: “Speravo che oggi potesse essere un giorno migliore. Avrei voluto continuare, ma ho preferito non rischiare. Spero che abbiate apprezzato il set che abbiamo giocato“.

Alexander Zverev ha avuto parole di elogio per il suo avversario di giornata: “Lorenzo è cresciuto guardandomi? Fa un po’ male sentirlo (scherza, n.d.r.). In fondo ho solo 28 anni. È positivo avere successo per tanti anni, il tennis è uno sport enormemente dispendioso fisicamente e mentalmente. Ieri si è ritirato Raonic, che è stato un ottimo giocatore“.