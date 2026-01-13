Cosa cambia in Serie A di basket con l’esclusione di Trapani? Tra punti tolti, classifica cambiata e tabellone di Coppa Italia

Dopo l’esclusione di Trapani, cui la FIP ha già fatto sapere che farà seguire azioni legali (e tramite comunicato ha annunciato di aver dato mandato in tal senso), in Serie A cambiano molte cose.

Innanzitutto, la classifica, che dopo il posticipo di ieri tra Napoli e Milano si è assestata nel modo che segue, tale da definire anche il tabellone delle Final Eight di Coppa Italia:

1 Bologna, Brescia 24

3 Milano 22

4 Venezia 20

5 Tortona 18

6 Trieste 14

7 Udine, Napoli, Cremona, Trento 12

11 Varese, Sassari 10

13 Reggio Emilia 8

14 Treviso, Cantù 6

A Torino, peraltro, si verificherà un paradosso. Fino alla sentenza di esclusione della Shark c’era Trento come sesta qualificata ufficiale. Questo è cambiato con l’esclusione trapanese, in quanto sono stati tolti i punti delle rispettive vittorie a Tortona, Sassari, Varese, Virtus Bologna (20-0 a tavolino perché Trapani non si è recata a Bologna) e proprio Trento (partita finita molto anzitempo).

Togliendo i due punti a Trento, che deteneva la Coppa nel 2025, questo si è trasformato nell’esclusione della Dolomiti Energia dall’edizione 2026. Prima ancora che si scendesse in campo al PalaBarbuto per Napoli-Milano, le otto qualificate erano già definite con l’ingresso di Udine e partenopei. Alla fine del match tra Guerri ed Olimpia EA7 Emporio Armani lo scenario è diventato questo:

Bologna-Napoli

Venezia-Tortona

Milano-Trieste

Brescia-Udine