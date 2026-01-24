Conegliano-Novara e Scandicci-Chieri oggi, Coppa Italia volley femminile 2026: orari semifinali, tv, streaming

Torino si prepara a vivere un altro fine settimana ad altissima tensione pallavolistica. Tra sabato 24 e domenica 25 gennaio, la Inalpi Arena ospita le Finali di Coppa Italia Frecciarossa 2026, un appuntamento che concentra in quarantotto ore ambizioni, rivalità e un trofeo che pesa non solo per il prestigio, ma anche per le indicazioni che può offrire in vista della fase più calda della stagione. Quattro squadre, due semifinali senza possibilità di appello e una finale che premierà chi saprà reggere pressione, ritmo e momenti chiave meglio delle altre. In un campionato che corre veloce verso i playoff, la Coppa diventa un banco di prova tecnico e mentale di primissimo livello.

Il primo incrocio del sabato (ore 15.30) mette di fronte le campionesse in carica della Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano e la Igor Gorgonzola Novara, una sfida che profuma di “classica” recente e che ripropone la semifinale della scorsa edizione. Conegliano arriva da capolista in Serie A1 (57 punti in 21 gare, 20 vittorie) e con un cammino che certifica continuità e profondità: il 3-0 a Vallefoglia e il 3-0 a Bergamo hanno ribadito la capacità di comandare i set anche quando il ritmo sale. In più, in stagione l’Imoco ha già incrociato Novara in campionato imponendosi 3-1 il 4 gennaio, ma lo scorso anno la Igor fu l’unica squadra capace di infliggere una sconfitta alle venete, un dettaglio che in casa Imoco non è stato dimenticato. Novara, quinta in classifica con 43 punti, si presenta a Torino dopo un periodo fatto di alti e bassi: le sconfitte al tie-break contro Scandicci e Conegliano non cancellano però il valore di un gruppo che nei quarti ha eliminato Milano (3-1) e che nell’ultimo turno ha rilanciato il proprio momento con un netto 3-0 su Perugia. La chiave per la Igor è chiara: limitare i passaggi a vuoto e restare efficiente nei momenti decisivi, perché contro Conegliano il rischio è sempre quello di restare agganciati al punteggio e poi pagare due rotazioni in cui l’Imoco spinge forte con muro-difesa e contrattacco.

Alle 18.00 la seconda semifinale accende una cornice speciale, perché la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 gioca praticamente in casa, a pochi chilometri dal proprio palazzetto, contro la Savino Del Bene Scandicci. È una sfida che intreccia classifica e identità: Scandicci è seconda in A1 (54 punti, 19 vittorie) e arriva a Torino con segnali robusti, tra cui il 3-0 a Bergamo e la solidità mostrata in Champions, pur con lo stop contro il VakifBank. Chieri è quarta (47 punti) e ha guadagnato l’accesso alle Final Four passando da una battaglia vera nei quarti, vinta al tie-break contro Busto Arsizio, oltre a un campionato che ha evidenziato la capacità di soffrire e adattarsi. Il confronto diretto in regular season racconta un’indicazione netta (Scandicci-Chieri 3-0 del 12 novembre), ma da allora sono cambiate molte cose, soprattutto nella maturità con cui Chieri gestisce i finali di set e nella capacità di tenere il cambio palla anche quando la ricezione esce dalla comfort zone. Per Scandicci l’obiettivo è arrivare alla finale con una prestazione da grande squadra, fatta di servizio incisivo, continuità di side-out e lucidità nei set che inevitabilmente si decideranno oltre quota 20. Per Chieri, invece, pesa il fattore emotivo: giocare a Torino significa avere un’energia extra, ma servirà trasformarla in ordine tattico, perché la Savino Del Bene non perdona le forzature e sa colpire con parziali improvvisi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle semifinali di Coppa Italia di serie A1 di volley femminile.

CALENDARIO COPPA ITALIA SERIE A1 FEMMINILE VOLLEY OGGI

Sabato 24 gennaio

Ore 15.30 – Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta Tv su Raisport Hd, diretta streaming su VBTV e su Rai Play

Ore 18.00 – Savino del Bene Scandicci vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Diretta Tv su Raisport Hd, diretta streaming su VBTV e su Rai Play