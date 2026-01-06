Conegliano a caccia del tris, Łódź con le spalle al muro: emozioni da Champions domani in Polonia

La terza giornata del girone D (mercoledì 7 gennaio 2026, ore 18:00 alla ŁÓDŹ Sport Arena) mette di fronte ŁKS Commercecon Łódź e A. Carraro Prosecco DOC Conegliano in un incrocio che può già indirizzare la corsa ai quarti.

Le venete arrivano in Polonia con un avvio europeo impeccabile: 2 vittorie su 2 e nessun set concesso nella trasferta di Dresda, chiusa con un 3-0 (25-12, 25-17, 25-17) che ha certificato il livello di una squadra capace di cambiare marcia quando serve. L’esordio al Palaverde contro lo Zeren Spor, invece, è stato una battaglia: 3-2 con un tie-break infinito (20-18) dopo cinque set pieni di strappi e controstrappi, segnale di carattere e profondità anche nelle serate meno lineari.

Situazione opposta per l’ŁKS, che nelle prime due uscite non ha raccolto punti: prima il 1-3 casalingo contro il Dresdner SC (con parziali tirati e la sensazione di poter rimanere agganciato più a lungo), poi lo 0-3 ad Ankara contro lo Zeren Spor, match in cui le polacche hanno faticato a tenere continuità e a contenere la pressione avversaria nei momenti caldi. Per Łódź, dunque, la sfida a Conegliano è già una sorta di “dentro o fuori” per non perdere contatto con il treno qualificazione.

Dal punto di vista tattico, Conegliano proverà a imporre ritmo alto, qualità in cambio palla e solidità nei fondamentali di muro-difesa, sfruttando anche l’abitudine a gestire gare da alta intensità. L’ŁKS dovrà invece alzare l’efficienza al servizio e trovare una prestazione di grande ordine, perché contro una squadra così completa i passaggi a vuoto rischiano di diventare letali.

Il girone, intanto, propone in contemporanea l’altro match del 7 gennaio: Zeren Spor–Dresdner SC ad Ankara, un risultato che potrebbe pesare moltissimo sugli incastri di classifica. Per Conegliano l’obiettivo è chiaro: terzo successo per mettere un’ipoteca sul primato; per Łódź, la necessità è una sola: trasformare il fattore campo in energia e provare a riaprire tutto con una prova coraggiosa e aggressiva.

L’alzatrice della formazione polacca dell’LKS Commercecon Lodz è Angelika Gajer, 27 anni e tanta esperienza nel campionato polacco. A Lodz è arrivata lo scorso anno dal MOYA Radomka Radom. Al suo fianco in regia Wiktoria Kowalczyk, 23 anni, rientrata quest’anno in patria dopo una lunga permanenza nel college statunitense al St. John’s Red Storm. L’opposta titolare è la 21enne nazionale ucraina Anastasiia Hryshchuk, al quarto anno all’LKS, mentre la riserva è la brasiliana Daniela Cechetto, 25 anni, arrivata a Lodz lo scorso anno dal Unilife Vôlei Maringá.

In banda giocano una conoscenza del campionato italiano, la brasiliana Mariana Brambilla, 25 anni, arrivata quest’anno proprio da Cuneo e la polacca Daria Szczyrba, 27 anni, arrivata in estate dal club svizzero del Raiffeisen Volley Glaronia. Le riserve sono la brasiliana Regiane Bidias, un passato anche a Perugia, 39 anni,m al secondo anno a Lodz e la canadese Thana Fayad, 27 anni, prelevata in estate dal club ungherese del Kaposvári NRC.

Al centro giocano la trentenne polacca Anna Obiala, prelevata lo scorso anno dal PGE Rysice Rzeszów e l’altra polaccaq So9nia Stefanik, 23 anni, alla terza stagione all’LKS. In panchina c’è Katarzyna Nowak, 29 anni, proveniente dal Sokół & Hagric Mogilno. Il libero è la polacca Anna Pawlowska, 27 anni, arrivata in estate dal #VolleyWrocław.