Combinata nordica, la Coppa del Mondo maschile si prepara alla fondamentale ‘Tre giorni’ di Otepää

Sta per cominciare un weekend “pesante” per la Coppa del Mondo maschile di combinata nordica. La località di Otepää (Estonia) si appresta a sfruttare pienamente la tre giorni del 9, 10 e 11 gennaio. Ogni dì sarà dedicato a una gara individuale. Si comincia con una mass start, si passa alla gundersen e si chiude con la compact.

Il Paese baltico merita un plauso per l’impegno profuso. Non parliamo certo di una superpotenza in termini agonistici o economici, tuttavia ci troviamo di fronte a una realtà decisasi a investire con vigore nella combinata nordica. Si tratta di una radiosa eccezione in un panorama organizzativo viceversa brullo e scarno.

L’Estonia sta diventando una sorta di approdo sicuro per il massimo circuito di una disciplina in grossa difficoltà. Peraltro, fra gli addetti ai lavori c’è grande stima per il comitato organizzatore di Otepää, capace di preparare le piste in maniera impeccabile o di imbastire eventi anche in condizioni di emergenza.

COPPA DEL MONDO COMBINATA NORDICA

OTEPÄÄ – MASCHILE

Località: Otepää (Estonia)

Dimensioni trampolino: HS97 (Normal Hill)

Ingresso nel calendario: gennaio 2019

Ultima apparizione: febbraio 2025

Gare ospitate: 12

TUTTI I VINCITORI

2019 (NH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2021 (NH/MS) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2021 (NH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2023 (NH/MS) – Johannes LAMPARTER (AUT)

2023 (NH/10) – Julian SCHMID (GER)

2024 (NH/MS) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2024 (NH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2024 (NH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2024 (NH/MS) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2025 (NH/10) – Vinzenz GEIGER (GER)

2025 (NH/IC) – Vinzenz GEIGER (GER)

ATLETI IN ATTIVITA’ SALITI SUL PODIO

5 (1-2-2) – LAMPARTER Johannes [AUT]

3 (2-0-1) – GEIGER Vinzenz [GER]

3 (1-0-2) – SCHMID Julian [GER]

2 (0-2-0) – ILVES Kristjan [EST]

2 (0-1-1) – WATABE Akito [JPN]

1 (0-1-0) – RYDZEK Johannes [GER]

1 (0-1-0) – HEROLA Ilkka [FIN]

1 (0-1-0) – RETTENEGGER Stefan [AUT]

1 (0-1-0) – OFTEBRO Jens Lurås [NOR]

1 (0-0-1) – FRITZ Martin [AUT]

1 (0-0-1) – FAIßT Manuel [GER]

1 (0-0-1) – RETTENEGGER Thomas [AUT]

1 (0-0-1) – REHRL Franz-Josef [AUT]

1 (0-0-1) – MACH David [GER]

PODI SUDDIVISI PER NAZIONE

12 (8-3-1) – NORVEGIA

10 (3-2-5) – GERMANIA

9 (1-3-5) – AUSTRIA

2 (0-2-0) – ESTONIA

2 (0-1-1) – GIAPPONE

1 (0-1-0) – FINLANDIA

ITALIA, MIGLIORI CINQUE RISULTATI

9° posto – PITTIN Alessandro – NH/10km del 05/01/2019

12° posto – PITTIN Alessandro – NH/10km del 06/01/2019

18° posto – KOSTNER Aaron – NH/10 km del 08/01/2023

21° posto – BUZZI Raffaele – NH/5km del 07/01/2023

22° posto – KOSTNER Aaron – STAGE-II del 07/01/2023