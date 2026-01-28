Combinata nordica, il Triple di Seefeld farà da antipasto ai Giochi olimpici

Il fine settimana che va dal 30 gennaio all’1 febbraio vedrà la Coppa del Mondo maschile di combinata nordica impegnata a Seefeld in Tirol. La località austriaca ospiterà la XIII edizione del Triple. Si tratta dell’evento multi-stage della disciplina, nato nel 2014.

La formula è cambiata più volte nel corso del tempo, ma il concetto di fondo è rappresentato dalla concatenazione di tre gare. Al termine di ogni giornata, i distacchi accumulati sul traguardo saranno ri-convertiti in punti da sommare all’esito del salto del giorno successivo. L’ordine di partenza del segmento di fondo della seconda e terza tappa, pertanto, terrà in considerazione quanto accaduto in precedenza.

Il programma prevede tre format differenti. La partenza, al venerdì, con una Mass start (10 km di fondo seguiti da un salto sul trampolino). Sabato si terrà una Compact (salto e 7,5 km di fondo). L’epilogo domenica con una Gundersen “lunga” (salto e 12,5 km di fondo). Inoltre, non va dimenticato come i punti di Coppa del Mondo conferiti saranno dimezzati nei primi due giorni, ma raddoppiati al terzo.

COPPA DEL MONDO COMBINATA NORDICA

TRIPLE SEEFELD – MASCHILE

Località: Seefeld in Tirol (Austria)

Dimensioni trampolino: HS109 (Normal Hill)

Ingresso nel calendario: dicembre 1983

Ultima apparizione: febbraio 2025

Gare ospitate: 58

Eventi di rilievo: Mondiali 1985 e 2019

ALBO D’ORO TRIPLE SEEFELD

2014 – Eric FRENZEL (GER)

2015 – Eric FRENZEL (GER)

2016 – Eric FRENZEL (GER)

2017 – Eric FRENZEL (GER)

2018 – Akito WATABE (JPN)

2020 – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2021 – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2022 – Jørgen GRAABAK (NOR)

2023 – Johannes LAMPARTER (AUT)

2024 – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2025 – Vinzenz GEIGER (GER)

VITTORIE DI TAPPA IN ITINERE

8 – RIIBER Jarl Magnus (NOR)

6 – FRENZEL Eric (GER)

2 – RYDZEK Johannes (GER)

2 – WATABE Akito (JPN)

2 – OFTEBRO Jens Lurås (NOR)

1 – GEIGER Vinzenz (GER)

1 – LAMPARTER Johannes (AUT)

PODI TOUT-COURT A SEEFELD ATLETI IN ATTIVITA’

13 – WATABE Akito [JPN] (3-6-4)

10 – GEIGER Vinzenz [GER] (2-4-4)

8 – LAMPARTER Johannes [AUT] (2-4-2)

6 – OFTEBRO Jens Lurås [NOR] (2-0-4)

4 – RYDZEK Johannes [GER] (2-2-0)

3 – PITTIN Alessandro [ITA] (0-1-2)

3 – SCHMID Julian [GER] (0-1-2)

2 – HEROLA Ilkka [FIN] (0-1-1)

2 – COSTA Samuel [ITA] (0-0-2)

1 – RETTENEGGER Stefan [AUT] (0-0-1)

PODI TOUT-COURT DIVISI PER NAZIONE

52 (18-19-15) – NORVEGIA

49 (19-11-19) – GERMANIA [All-Inclusive]

27 (7-12-8) – AUSTRIA

13 (3-6-4) – GIAPPONE

12 (7-2-3) – FINLANDIA

7 (4-3-0) – FRANCIA

5 (1-1-3) – USA

5 (0-1-4) – ITALIA

2 (0-1-1) – CECHIA

2 (0-1-1) – SVIZZERA

ITALIA, TUTTI I PODI

2° posto – PITTIN Alessandro – NH/10km del 18/12/2011

3° posto – PITTIN Alessandro – NH/10km del 31/01/2010

3° posto – PITTIN Alessandro – NH/10 km del 17/12/2011

3° posto – COSTA Samuel – NH/5km del 27/01/2017

3° posto – COSTA Samuel – STAGE-II del 28/01/2017