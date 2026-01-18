Combinata nordica, i fratelli Oftebro fanno doppietta a Oberhof. Kostner e Costa a ridosso della top10!

Jens Luraas Oftebro completa una strepitosa doppietta e, dopo il successo di ieri nell’Individual Compact, si impone anche nella specialità olimpica della Gundersen a Oberhof in occasione della quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica. Seconda vittoria stagionale per l’atleta norvegese, che si porta così a quota nove affermazioni individuali complessive nel circuito maggiore provando a rilanciarsi nella corsa alla Sfera di Cristallo.

Jens Luraas, capace di difendersi nel segmento di salto mattutino sul trampolino piccolo, ha ribadito per l’ennesima volta la sua schiacciante superiorità sugli sci stretti rimontando agevolmente dal sesto al primo posto e vincendo alla fine per dispersione sulla distanza dei 10 km. Festa grande per la famiglia Oftebro, infatti Einar ha difeso strenuamente la piazza d’onore chiudendo a 27″ dal fratello minore e resistendo al rientro degli inseguitori.

Podio completato in terza posizione dal padrone di casa tedesco Julian Schmid, che ha pagato un gap di 35″ dal vincitore beffando in volata l’austriaco Johannes Lamparter, oggi quarto e ancora saldamente in vetta alla generale. Giornata molto positiva per l’Italia, che porta addirittura due combinatisti tra i migliori 15 con Aaron Kostner 12° a 1’08” (recuperando 14 posizioni) e Samuel Costa 13° (partendo 35°) a 1’11” entrambi autori di una fantastica prestazione nel segmento di fondo. Fuori dalla zona punti gli altri azzurri Alessandro Pittin 41° e Iacopo Bortolas 54°.