Combinata nordica, Ida Marie Hagen detta legge anche nella Gundersen e fa doppietta a Oberhof

Ida Marie Hagen si conferma la dominatrice incontrastata dell’inverno e trionfa anche nella Gundersen di Oberhof, valevole per la quarta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica femminile. Missione compiuta dunque da parte della norvegese, che ha completato la doppietta sulle nevi della Turingia vincendo l’ottava gara stagionale (su nove disputate) e centrando il 25° successo individuale della carriera nel circuito maggiore.

Hagen, sempre più in fuga al comando della classifica generale e ormai lanciata verso la conquista della seconda Sfera di Cristallo (la prima risale al 2024), ha fatto la differenza grazie alla sua netta superiorità sugli sci stretti dopo aver chiuso in terza piazza il segmento di salto mattutino su trampolino piccolo. La 25enne scandinava ha poi raggiunto e staccato facilmente le due atlete che la precedevano al via della 5 km di fondo, trionfando con 35″ di vantaggio sulla finlandese Minja Korhonen.

Il duello per il terzo posto, a 58″ dalla vetta, ha visto la padrona di casa tedesca Nathalie Armbruster battere in volata la statunitense Alexa Brabec mentre la top5 è stata completata a sorpresa dalla giovane austriaca Katharina Gruber. Nelle retrovie le italiane, che hanno conservato più o meno le posizioni maturate nel segmento di salto: 19ma Daniela Dejori, 20ma Veronica Gianmoena e 27ma Greta Pinzani.