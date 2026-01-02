LIVE Ciclocross, Exact cross Mol 2026 in DIRETTA: ancora in gara Van der Poel. Si comincia alle 15.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’Exact cross Mol, gara di ciclocross facente parte del ricco e prestigioso kerstperiode. Dopo lo spettacolo di Capodanno del Trofee Baal continuano gli eventi di questo avvio di anno solare. Mathieu Van der Poel vuole ampliare la sua striscia vincente e va alla ricerca dell’ottavo successo stagionale e del diciannovesimo sigillo consecutivo.

L’asso olandese è il limpido favorito di giornata. Da capire soltanto quando vorrà rompere gli indugi, se nei primi due giri oppure dopo metà gara come accaduto ieri in quel di Baal. Proveranno a reggere i belgi Toon Aerts, Niels Vandeputte, Wout Van Aert e Joran Wyesure, mentre tra gli orange si registrano diverse defezioni di pregio. Tra gli outsiders lo spagnolo Felipe Orts Lloret, il ceco Michael Boros ed il britannico Thomas Mein.

In casa Italia non ci sarà Filippo Fontana, ottimo settimo nella recente tappa del circuito X2O. Presenti ai nastri di partenza Gabriele Spadoni, Marco Marzani e Daniele Braidot. Quest’ultimo, recente vincitore del Tembaine Desert Rally in sella a una e-bike, e campione degli Internazionali d’Italia di mountain bike, torna ad un evento di ciclocross al difuori del territorio italiano a distanza di 8 anni dai Mondiali di Valkenburg 2018.

L’Exact cross Mol inizierà alle 15.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!