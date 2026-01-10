Carlos Alcaraz: “Bello giocare con Sinner, mi sono sentito bene”

Carlos Alcaraz ha vinto la partita-esibizione contro Jannik Sinner, inaugurando così il 2026 con un successo. Lo spagnolo, in un match che ha fornito pochissime reali indicazioni, ha battuto l’azzurro con il risultato di 5-7, 6-7 (6) divertendo il calorosissimo pubblico di Seoul, che ha riempito l’Inspire Arena in ogni ordine di posto.

Una volta terminato l’incontro, l’iberico si è concentrato molto sull’accoglienza degli spettatori asiatici, ringraziandoli a più riprese: “E’ stata una bella esperienza – ha detto Alcaraz – mi è piaciuto giocare qui in Corea davanti ad un pubblico molto gentile, ci hanno trasmesso molta energia, è stato bello per noi. Abbiamo apprezzato la location, così come il tanto pubblico, in campo mi sono sentito bene e mi sono divertito. E’ stato un viaggio breve, toccata e fuga, ma spero di ritornare”.

Lo spagnolo ha poi proseguito: “Abbiamo sempre bisogno del supporto dei fan e del pubblico, per me è necessario per cercare di dare il meglio, è quello che ho cercato di fare anche oggi. Ho apprezzato molto la vicinanza dei supporters e l’amore che hanno dimostrato. Ho amato molto la vostra simpatica follia e la vostra passione verso il tennis. Grazie per aver reso possibile il match con Jannik“.

Non è mancato anche un piccolo riferimento a Sinner: “Abbiamo finito la nostra stagione giocando contro, ora ricominciamo il 2026 insieme. Tu meriti il meglio, auguro il meglio a te ed al tuo team”.