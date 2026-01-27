Per l’appuntamento del martedì di Sprint Zone l’ospite è Gabriele Chilà, protagonista di una storia di resilienza, sacrificio e rinascita sportiva.

Il saltatore in lungo calabrese, 28 anni, tesserato per le Fiamme Gialle e stabilmente a Castelporziano (Roma) dal 2017, è tornato finalmente in gara con un incoraggiante 7.79 metri, a distanza di quasi un anno e mezzo dall’ultima competizione ufficiale. Un ritorno atteso, dopo un grave problema al piede, l’intervento chirurgico e una lunga riabilitazione che lo hanno costretto lontano dalle pedane.

Seguito dal 2021 dall’ex triplista Fabrizio Donato, Chilà riparte con nuove certezze tecniche e fisiche, con l’obiettivo dichiarato di riavvicinare il personale di 8.00 metri, realizzato due volte tra il 2019 e il 2020, ma mai più avvicinato con continuità a causa di una serie di problemi fisici, culminati anche in un importante intervento alla schiena nel 2023.

A Sprint Zone racconta il suo percorso, le difficoltà, la forza mentale per ricominciare e le ambizioni per le prossime gare, con uno sguardo rivolto al futuro e ai grandi appuntamenti internazionali.

️ Conduce: Ferdinando Savarese

Ospite: Gabriele Chilà

️ Location: Castelporziano – Fiamme Gialle

Specialità: salto in lungo

