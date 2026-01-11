Ciclocross, Viezzi ancora mattatore nell’U23: terzo titolo agi Italiani. Bene Patrick Pezzo Rosola

Volge al termine una mattinata ricca di emozioni in quel di Brugherio, località della Lombardia teatro oggi dei Campionati Italiani 2025 dedicati alla specialità del ciclocross. Tutti i primi segmenti della rassegna tricolore sono stati dedicati alle categorie giovanili.

La giornata si è aperta con il successo di Patrik Pezzo Rosola, capace di vincere in solitaria la prova dedicata alla categoria Juniores maschile, difendendo così il titolo già conquistato nel 2025. Al secondo posto si è piazzato invece Filippo Grigolini, bravo ad insidiare il primo della classe in a più riprese, salvo poi accontentarsi del suo piazzamento nell’ultimo giro con un ritardo di 3’’. Sul gradino più basso del podio si è poi accomodato Francesco Dell’Olio a 1’07’’ arginando Tommso Cingolani, quarto a 1’18’’.

In campo femminile Junior trionfo per Nicole Azzetti, anche lei arrivata al traguardo in solitaria rifilando 51’’ alla prima inseguitrice, ovvero la compagna di squadra Elisa Bianchi, seconda davanti a Nicole Righetto, terza con uno scarto di 54’’. Nella categoria Under 23 maschile si è invece imposto Stefano Viezzi, anche lui abile a confermare la vittoria mettendo così a referto il terzo titolo consecutivo precedendo rispettivamente Samuele Scappini e Tommaso Cafueri.

Tra le donne infine gara senza storie per Elisa Ferri, la quale ha arginato Gaia Santin, al posto d’onore con due minuti di ritardo. Terza invece Beatrice Fontana, con 4:00 di scarto.