Ciclocross, tutto facile per Sara Casasola ai Campionati Italiani. Arrivo in solitaria per l’azzurra
Tutto facile per Sara Casasola. La grande favorita del lotto ha infatti vinto la gara Elite femminile valida per i Campionati Italiani 2026 di ciclocross, rassegna in fase di svolgimento quest’oggi in quel di Brugherio. Si tratta del secondo titolo tricolore per l’atleta dopo quello ottenuto nel 2024.
Un vero e proprio “assolo” per la nativa di San Daniele Del Friuli in forza alla Cleran-Corendon, la quale ha fatto il vuoto nel corso dei sette giri in programma, staccando nettamente Rebecca Gariboldi (Ale Colnago), piazzatasi al secondo posto un con un gap di 1’05”.
Buone indicazioni dunque per la neo Campionessa d’Italia che, ricordiamo, rientrava in azione dopo tre settimane di stop. Terzo posto invece per la campionessa uscente Carlotta Borello, la quale si è dovuta accontentare di un ritardo di 1’29” sulla vincitrice. I Campionati Italiani di cliclocross si concluderanno con la prova dedicata alla categoria Elite maschile