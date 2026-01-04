LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Zonhoven 2026 in DIRETTA: esiste un avversario credibile per Van der Poel?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della nona tappa della Coppa del Mondo di ciclocross a Zonhoven, con il Belgio che si rende ancora protagonista del circuito visto che è la sesta volta di fila che si gareggia nei confini del paese natio di Thibaut Nys, con una settima che avverrà il 24 gennaio a Maasmechelen dopo la tappa spagnola di Benidorm.

Il dominio dell’olandese Mathieu Van der Poel sembra essere limitabile solo ed esclusivamente dal già citato Nys che ha vinto l’ultima tappa a Dendermonde, con il primatista di Coppa del Mondo che ha scelto di non gareggiare. Tuttavia, quando lui scende in pista, di qualsiasi tipo sia, per gli avversari sembra ci sia davvero poco da fare. L’olandese, infatti, ha disputato per adesso solo quattro delle otto gare al momento eseguite, vincendole tutte.

A partecipare alla gara, ci saranno anche i nostri Stefano Viezzi, Filippo Fontana, Federico Ceolin, Samuele Scarpini, Tommaso Ferri, Edoardo Bolzan, Gabriele Spadoni e Marco Marzani che proveranno a fare del loro meglio per ottenere più punti in classifica possibili. Nella classifica generale, Van der Poel è ancora quarto volenteroso di scavalcare i belgi Laurens Sweeck, Nys e Michael Vanthourenhout, con Fontana che è il primo degli italiani alla venticinquesima posizione.

La tappa di Zonhoven, nona gara della Coppa del Mondo di ciclocross, inizierà alle 15.10 dopo quella femminile, con Van der Poel che è il grande favorito alla vittoria finale. Segui l’intera competizione minuti per minuto in Diretta e in Live grazie alla cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!