Calendario Mondiali ciclocross 2026: programma, orari, tv, streaming

Archiviata la Coppa del Mondo, i grandi protagonisti del ciclocross sono pronti ora ad affrontare i Mondiali 2026, giunti alla loro trentunesima edizione. La grande kermesse andrà in scena dal 30 gennaio all’1 febbraio ad Hulst, nei Paesi Bassi. Nei tre giorni di gare sul difficile circuito olandese verranno assegnati i nuovi sette titoli iridati.

Tutte i riflettori sono puntati sulla prove Elite maschile che chiuderà la competizione. L’assenza di Wout Van Aert a causa dell’infortunio alla caviglia in CdM, priverà gli appassionati del duello tra il belga e Mathieu Van Der Poel. Il fuoriclasse olandese, dopo aver letteralmente dominato la Coppa del Mondo (otto vittorie saltando la prima parte), mette ora nel mirino il suo ottavo titolo iridato, un record assoluto.

Buona chance per l’Italia nelle gare di categorie Junior ed Under 23. Non ci sarà il campione europeo in carica Mattia Agostinacchio che ha terminato in anticipo la sua stagione a causa di una infezione virale. Il Bel Paese punterà quindi soprattutto sul duo Patrick Pezzo Rosola e Filippo Grigolini nella prova maschile junior e su Giorgia Pellizotti nella gara riservata alle donne junior.

PROGRAMMA MONDIALI CICLOCROSS 2026

Venerdì 30 gennaio

Ore 13.35 Team Relay

Sabato 31 gennaio

Domenica 1 febbraio

Ore 11.05 Uomini Junior

Ore 13.10 Donne U23

Ore 15.10 Uomini Elite

DOVE VEDERE I MONDIALI DI CICLOCROSS 2026 IN TV E STREAMING:

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 2 (elite uomini), DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport