Mathieu Van der Poel dopo l’ottavo titolo Mondiale: “Oggi ho coronato il sogno di una vita”

I Mondiali ciclocross 2026 si sono conclusi poche ore fa con la gara più attesa, quella degli Elite Uomini. A Hulst, in Olanda, è andato in scena l’ennesimo show della stagione di Mathieu Van der Poel. Il fuoriclasse olandese aveva messo nel mirino l’ottavo titolo iridato già mesi fa ed oggi ha confezionato il suo obiettivo, vincendo la gara e scrivendo ancora la storia.

La gara vinta oggi potrebbe essere per il neerlandese l’ultima apparizione nel ciclocross, una disciplina in cui rimane, ad oggi, il migliore di sempre. Davanti al pubblico di casa, Van der Poel ha sorpreso gli avversari già nel secondo giro, controllando poi il gap con gli avversari fino alla fine. Ora il corridore del Team Alpecin potrà preparare nel migliore dei modi la stagione su strada.

Come riportato da cyclingpronet, questo è stato il commento del neo campione del mondo: “È una vittoria davvero speciale. Già la settimana scorsa avevo detto che quando ho iniziato a fare il ciclocross il sogno era diventare un giorno campione del mondo nella categoria élite e ora avere il maggior numero di titoli di sempre è incredibile”.

Sulla condizione fisica attuale ha poi concluso: “Forse lo scorso fine settimana mi sentivo un po’ meglio. Ma questo percorso era completamente diverso e ho cercato di gestire la bici, le ruote e tutto nel miglior modo possibile, per essere sicuro che un problema meccanico non rovinasse tutto. Ho fatto quindi quello che dovevo e sono molto felice che sia andato tutto bene”.