Ciclocross: nella giornata di Mathieu van der Poel brillano Grigolini e Fontana

Doveva essere la sua domenica, una giornata per entrare nella storia, sempre di più, di questo sport. Mathieu van der Poel non ha tradito le aspettative e davanti al pubblico di casa si è andato a prendere il titolo iridato numero 8, un numero davvero impressionante.

In quel di Hulst lo scenario è stato il solito: fuga nei primi chilometri di gara e trionfo in solitaria per la leggenda del ciclocross. Mai nessuno ha vinto quanto lui e forse adesso è arrivato davvero il momento di smettere per concentrarsi completamente sul ciclismo su strada (la decisione non è ancora ufficiale).

Una domenica orange, ma non solo, è stata anche una giornata azzurra. Ci si aspettava la medaglia dalla prova junior uomini, con il Bel Paese che era reduce da due trionfi consecutivi (Viezzi e Agostinacchio): non è arrivato, a causa di un finale rocambolesco, il terzo titolo di fila, ma Filippo Grigolini ha disputato una super gara agguantando l’argento e dimostrando le sue qualità.

Molto meno attesa era la performance di Filippo Fontana, unico azzurro in gara tra gli élite. L’obiettivo era quello di avvicinare la top10, invece con una prova monstre l’azzurro ha sfiorato addirittura il podio, chiudendo quinto al fotofinish, una prestazione dalla quale ripartire con fiducia in vista della prossima stagione.