Ciclocross, Pieterse vince anche ad Hoogerheide in Coppa del Mondo. Che sfortuna per Casasola

La doppietta di Puck Pieterse. A neanche 48 ore di distanza dal suo successo in quel di Maasmechelen l’olandese si è imposta di forza anche a Hoogerheide in occasione dell’ultima tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di ciclocross, categoria Elite femminile.

Si tratta dunque del secondo successo consecutivo per la neerlandese, davvero brava a mettere a durissima prova le rivali che, dopo aver provato a tenere il suo passo, si sono arrese favorendo un arrivo al traguardo in solitaria fermando il cronometro a 51 minuto e 54 secondi.

Al secondo posto si è invece piazzata la ceca Kristyna Zemanovà, (primo podio nella competizione itinerante della carriera per lei) rimasta attardata di sei secondi precedendo la francese Amandine Fouquanet, terza +0:10 e forse l’unica a tenere testa alla prima della classe anche se punita da una condotta fin troppo offensiva.

Si morde le mani invece l’azzurra Sara Casasola, rimasta nel gruppetto di testa salvo poi sbagliare a due giri dal termine con una inopinata scivolata, fattore che le ha fatto perdere il treno per le posizioni che contano. Alla fine la nostra portacolori si è dovuta accontentare della settima moneta con un gap di +0:33