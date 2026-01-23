Seguici su
Katia Serra non è solo un’ex calciatrice della Nazionale italiana.
È una voce, una testimone, una scrittrice.

In questo episodio di FOCUS partiamo dal libro “Una vita fuorigioco” per attraversare il calcio femminile da dentro, parlare di corpo, silenzi, discriminazioni, identità e parola, e capire cosa significa restare fedeli a se stesse anche quando il sistema ti chiede di adattarti.

Nel video:
* il calcio come spazio di libertà e conflitto
* cosa vuol dire essere “fuorigioco” nella vita
* il passaggio da atleta a voce pubblica
* perché raccontare è ancora un atto necessario

Un’intervista che non cerca slogan, ma domande che restano.

Conduce Alice Liverani

