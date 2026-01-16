Primo appuntamento dell’anno con Bike Today, il format dedicato all’attualità e ai protagonisti del ciclismo su strada. La nuova stagione è ormai alle porte: tra pochi giorni scatterà ufficialmente il World Tour dall’Australia, mentre il gruppo è già immerso nelle ultime fasi di preparazione in vista di un’annata che si preannuncia intensa e ricca di appuntamenti. Protagonista di questa puntata è Martin Marcellusi, corridore laziale classe 2000 in forza alla Bardiani CSF. Considerato uno dei talenti più interessanti del panorama italiano, Marcellusi è ormai un punto di riferimento della squadra dei Reverberi e uno dei nomi più seguiti in prospettiva futura. La scorsa stagione è stata un importante banco di prova: Marcellusi ha iniziato il 2025 con grande continuità, andando più volte vicino alla vittoria e mettendosi in luce anche al Giro d’Italia, dove ha conquistato due top-10 di tappa, dimostrando solidità, intelligenza tattica e una spiccata adattabilità ai percorsi mossi. Qualità che ne fanno un corridore moderno, capace di interpretare gare diverse e di reggere i ritmi del grande ciclismo. L’obiettivo dichiarato è continuare il percorso di crescita, accumulare esperienza e risultati per provare, perché no, a compiere il salto nel massimo circuito internazionale. Una sfida ambiziosa ma realistica per un atleta che ha già mostrato di poter stare nel gruppo che conta. Le caratteristiche di Marcellusi lo rendono inoltre un profilo interessante anche in ottica azzurra. La sua duttilità sui percorsi misti potrebbe infatti rappresentare una risorsa preziosa per il nuovo commissario tecnico Roberto Amadio, in vista dei prossimi Campionati Europei e Mondiali. Un nome da tenere d’occhio, dunque, non solo a livello di squadra ma anche in chiave Nazionale. ️ Un’intervista da non perdere per conoscere da vicino preparazione, ambizioni e prospettive di uno dei corridori italiani più interessanti della nuova generazione. #BikeToday #MartinMarcellusi #Ciclismo #Cycling #CiclismoItaliano #WorldTour #GirodItalia #BardianiCSF #StradeBianche #RoadCycling #Azzurri #Italia #ProCycling