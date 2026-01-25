BiathlonSport Invernali
Biathlon, Eric Perrot vince la mass start di Nove Mesto e balza in testa alla generale. Hofer sfiora il podio
A Nove Mesto Na Morave (Cechia), sede della sesta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, il transalpino Eric Perrot vince la 15 km mass start maschile e strappa il pettorale giallo di leader della generale a Tommaso Giacomel, falloso al tiro ed undicesimo al traguardo. Meglio di lui fa Lukas Hofer, quinto.
Il francese Eric Perrot trova il 20/20 al tiro e vince in solitaria in 35’59″6, andando a precedere lo statunitense Campbell Wright, con un errore nella terza serie, secondo a 9″0. Sul gradino più basso del podio sale il norvegese Sverre Dahlen Aspenes, terzo, con lo zero al poligono, a 16″2.
Quarta piazza per l’altro transalpino Fabien Claude, con due bersagli mancati, a 23″8, mentre si classifica quinto Lukas Hofer, con 19/20 al tiro (unico errore nella terza serie), con un distacco di 38″1. Undicesimo posto, invece, per Tommaso Giacomel, che commette 5 errori al poligono e finisce a 53″9.
In classifica generale ora svetta il transalpino Eric Perrot, primo a quota 834, mentre Tommaso Giacomel è secondo con 797, a -37. Nella graduatoria di specialità, allo stesso modo, il francese si porta in testa con 165 punti, scavalcando l’azzurro, ora secondo a quota 120, a -45 dalla vetta.