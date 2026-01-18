Biathlon, Lou Jeanmonnot vince la pursuit di Ruhpolding e vola in classifica. Top 15 per Vittozzi

La transalpina Lou Jeanmonnot vince la 10 km pursuit femminile della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, andata in scena a Ruhpolding, in Germania, e scappa via in classifica generale: la francese batte la svedese Hanna Oeberg e l’altra transalpina Camille Bened. In casa Italia la migliore è Lisa Vittozzi, 15ma, ma vanno a punti anche Hannah Auchentaller, 20ma, Michela Carrara, 25ma, e Dorothea Wierer, 29ma, mentre non ce la fa per un soffio Linda Zingerle, 41ma.

La vittoria va alla francese Lou Jeanmonnot, la quale commette un solo errore all’ultimo poligono e taglia il traguardo in prima posizione in 29’26″6, andando a precedere la svedese Hanna Oeberg, seconda con tre bersagli mancati, a 10″5. Sale sul gradino più basso del podio l’altra francese Camille Bened, la quale grazie allo zero al poligono termina terza a 12″9.

Giornata storta per le azzurre: la migliore è Lisa Vittozzi, 15ma con 17/20 al tiro, a 1’17″2, mentre Hannah Auchentaller si piazza 20ma grazie ad un solo errore al poligono, a 1’32″8. Più indietro Michela Carrara, 25ma con 4 bersagli mancati, a 1’57″6, e Dorothea Wierer, 29ma con 6 errori al tiro, a 2’02″4. Sfiora la zona punti Linda Zingerle, 41ma con 17/20 al poligono, a 2’39″7.

In classifica generale vola via la transalpina Lou Jeanmonnot, prima a quota 718, davanti alla finlandese Suvi Minkkinen, seconda con 582, ed alla norvegese Maren Kirkeeide, terza con 576. Ottava Dorothea Wierer con 399, davanti a Lisa Vittozzi, nona con 395. Nella graduatoria di specialità comanda invece Minkkinen con 287, davanti a Jeanmonnot, seconda con 277, ed alla svedese Hanna Oeberg, terza con 245.