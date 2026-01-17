BiathlonSport Invernali
Biathlon, Christoph Pircher sale sul podio anche nella mass start 60 in IBU Cup. Comola sesta a Brezno-Osrblie
Dopo aver centrato ieri il primo successo in carriera nel circuito cadetto, quest’oggi Christoph Pircher torna ancora sul podio nell’IBU Cup 2025-2026 di biathlon, cogliendo il terzo posto nella mass start 60 di Brezno-Osrblie, in Slovacchia. Tra le donne sesto posto di Samuela Comola.
Nella 15 km mass start 60 maschile vince il transalpino Antonin Guigonnat, con un solo errore al tiro, primo in 37’01″2, andando a precedere il norvegese Martin Nevland, con 19/20 al poligono, alla piazza d’onore a 2″2, ed il 22enne altoatesino Christoph Pircher, che manca due bersagli (entrambi nella prima serie) e sale sul gradino più basso del podio a 2″8. Così gli altri azzurri: 18° Felix Ratschiller, con due errori a terra, a 1’15″, 35° Daniele Cappellari, con 4 bersagli mancati, 49° Marco Barale con 13/20 al tiro.
Nella 12 km mass start 60 femminile cinquina della Francia: successo di Celia Henaff in 33’16″4, con Paula Botet seconda a 7″2, Sophie Chauveau terza a 14″9, Amandine Mengin quarta a 21″2, e Voldiya Galmace Paulin quinta a 27″8. La valdostana Samuela Comola è la migliore tra le atlete non transalpine, chiudendo sesta, con due errori nella terza serie al poligono, a 27″9. Così le altre azzurre: 25ma Martina Trabucchi a 2’01″, 34ma Beatrice Trabucchi, 36ma Ilaria Scattolo.