Biathlon, Italia lontana dal vertice nella single mixed a Nove Mesto. Germania vittoriosa

Giornata dedicata alle staffette sulle nevi di Nové Město (Cechia), teatro della sesta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Ad aprire il programma è stata la single mixed relay, una prova in cui una donna e un uomo si alternano sul tracciato, rappresentando il proprio Paese alla ricerca dell’equilibrio perfetto tra velocità sugli sci e precisione al poligono. Una gara spesso considerata quella delle “riserve”, trattandosi di una specialità non inserita nel programma olimpico, ma non per questo priva di interesse o spettacolo.

A difendere il vessillo azzurro sono stati Hannah Auchentaller e Patrick Braunhofer, protagonisti però di una prova al di sotto delle attese. In particolare Auchentaller ha faticato sin dalle prime battute: sei ricariche nella frazione inaugurale e due giri di penalità nella terza hanno compromesso pesantemente il cammino italiano.

Braunhofer, dal canto suo, ha provato a limitare i danni, utilizzando quattro ricariche nella prima frazione e due nell’ultima, ma senza riuscire a riportare la squadra nelle posizioni di vertice. Tirando le somme, l’Italia ha chiuso la gara in quattordicesima posizione, con un 2+15 complessivo al poligono e un ritardo di 2’37”7 dalla vetta.

A salire sul gradino più alto del podio è stata la Germania, grazie alla coppia formata da Marlene Fichtner e Leonhard Pfund. Decisivo soprattutto Pfund nell’ultimo giro, capace di sopravanzare un fondista solido come il finlandese Tero Seppälä.

Alla fine, i tedeschi si sono imposti con sole quattro ricariche, precedendo la Finlandia di Seppälä e Suvi Minkkinen (0+8) per 6”5 e la Francia (0+6), rappresentata da Camille Bened ed Émilien Claude, a 17”8. A completare la top five troviamo la Norvegia (0+8) a 23”2 e la Svizzera (0+10) a 42”2. Appuntamento alle 15:10 con la staffetta mista, dove l’Italia punta a recitare un ruolo da protagonista.