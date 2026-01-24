L’Italia vince la staffetta mista di Nove Mesto! Giacomel micidiale in ultima frazione

L’Italia vince la staffetta mista di Nove Mesto Na Morave (Cechia), sede della sesta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel si impongono davanti alla Francia, alla piazza d’onore, ed alla Cechia, che completa il podio davanti al pubblico di casa.

Dorothea Wierer utilizza 5 ricariche e l’Italia è sesta al primo cambio, a 26″8 dall’Austria, poi Lisa Vittozzi ne utilizza altre 3, ma porta gli azzurri in seconda posizione, a 27″2 dalla Francia, passata in vetta. Lukas Hofer ricarica un solo colpo e si avvicina ai transalpini, chiudendo con un distacco di 14″8, infine Tommaso Giacomel, usando solo una ricarica, opera il sorpasso sui francesi portando l’Italia al successo.

Il quartetto azzurro, infatti, vince con un totale di 10 colpi ricaricati ed un crono di 1:03’11″7, rifilando 24″7 alla Francia di Oceane Michelon, Justine Braisaz-Bouchet, Oscar Lombardot e Quentin Fillon Maillet, che chiude alla piazza d’onore ricorrendo a 7 ricariche.

Gradino più basso del podio per i padroni di casa della Cechia, con la formazione composta da Jessica Jislova, Tereza Vobornikova, Vitezslav Hornig e Michal Krcmar, terzi con 7 ricariche a 57″2, dopo aver superato nel finale gli Stati Uniti, quarti a 59″5.

Si sale oltre il minuto di ritardo con la quinta posizione della Svezia, a 1’20″9, mentre la Norvegia, rallentata anche da 2 giri di penalità, termina sesta a 1’41″1. Scavalcata in volata l’Austria, settima a 1’43″3, mentre è ottava la Slovenia a 1’49″7, beffando all’arrivo la Finlandia, nona a 1’50″6, infine la Svizzera è decima a 1’59″1.